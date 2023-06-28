美前聯合國大使：中共若侵台　意味經濟全面脫鉤

▲解放軍東部戰區先前展開環台軍演。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

宣布角逐共和黨總統候選人的前美國駐聯合國大使海利今天表示，台灣是中共最立即的目標，美國與盟友應提供台灣自衛所需的一切，也應讓中國知道，入侵台灣不僅將面臨制裁，也意味全面的經濟脫鉤，使中國蒙受嚴重損害。

海利（Nikki Haley）今天在華府智庫美國企業研究所（AEI）針對未來美中政策發表演說。她指出，中共是美國的敵人，也是迄今為止，對美國安全與繁榮的最大威脅。中國正在讓人民做好戰爭準備，美國應採取因應措施，維護和平，防止戰爭。

她指出，美國政策必須做出一系列根本改變，從內政、經濟與軍事作出回應，包括若不阻止芬太尼流入美國，將推動國會終止與中國的永久正常貿易關係；禁止中共與中國企業的遊說活動；停止向中國出口敏感技術許可證，同時強化美國軍力。

談到台灣，海利表示，台灣是中共最立即的目標，若中國入侵台灣，將引發各方都不希望發生的戰爭。美國不能坐視不管，美國與盟友應向台灣提供自衛所需的一切，應確保美國海軍在台灣海峽保持強大的存在。美國應讓中國知道，入侵台灣不會只是遭受輕微制裁，還意味著經濟全面脫鉤，使中國受到嚴重損害。美國應義無反顧地與台灣站在一起，因為美台安全緊密相連。

海利也指出，美國必須協助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，中國密切關注烏克蘭戰爭，美國與盟友應提供烏克蘭所需的裝備、彈藥與訓練，以結束這場戰爭，收復失土。因為這會讓中國看到美國與盟友的決心，重新考慮攻擊台灣的計畫。

在問答時，台灣議題多次被提及。在被問及改變一中政策並承認台灣獨立是否有助於防止戰爭時，海利表示，這必須由台灣人自己決定，但台灣尚未明確表明是否希望獨立，美國現在要做的是協助台灣捍衛民主與自由。

至於應當調整對台戰略模糊政策，海利並未正面答覆。她表示，重點不在於是否應該在台灣軍事干預或是放棄戰略政策，美國的首要目標是防止戰爭發生。