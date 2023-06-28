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竊電露餡！惱羞伯「火烤男鄰居」影片曝　魚叉射穿她頸部

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯濱海邊疆區一名男子日前企圖竊電被鄰居發現，竟然抓起自製火焰噴射器火燒男鄰居，還以魚叉刺穿一名女子頸部。事後男子已被逮捕，連同妻子被控謀殺未遂。

▲65歲阿伯被發現竊電惱羞，竟和妻子企圖殺害鄰居1男1女。（圖／翻攝telegram）

▲65歲阿伯被發現竊電惱羞，竟和妻子企圖殺害鄰居1男1女。（圖／翻攝telegram）

綜合俄羅斯媒體報導，距離俄羅斯太平洋大港符拉迪沃斯托克30公里處的濱海村莊特魯多沃耶 (Trudovoye)，65歲嫌犯於25日傍晚企圖竊電，被47歲的男鄰居發現，雙方爆發口角，當時嫌犯立刻拿起自製的火焰噴射器威脅鄰居。

爭執過程中，鄰居企圖奪走火焰噴射器，嫌犯立刻「開火」，頓時冒出大團火焰。火焰吞噬鄰居全身，旁觀的眾人趕緊上前撲滅火勢並將他的衣服脫下，並澆水直到救護車抵達。

▲65歲阿伯被發現竊電惱羞，竟和妻子企圖殺害鄰居1男1女。（圖／翻攝telegram）

▲2名被害人都被送往醫院治療。（圖／翻攝telegram）

不過嫌犯並未善罷甘休，而是從後方接近另一名42歲的女子擊發魚槍，魚叉瞬間刺穿女子頸部。所幸女子意識清醒，現場也沒有人將魚叉拔出造成開放性傷口，眾人連忙安撫女子。

嫌犯犯案完後就回到家裡，剩下妻子在外充當守衛，她還向所有想要接近的人噴射毒氣噴霧。

警方抵達後逮捕嫌犯2人，並將受傷的一男一女送往醫院，女子魚叉移除手術成功，已脫離生命危險；男子情況則嚴重許多，全身60％燒燙傷。嫌犯噴火過程中也燒傷自己，因此也住院治療，但他與妻子已被依謀殺未遂罪名起訴。

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