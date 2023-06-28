　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲刑警組織破獲「加密通訊地下業者」　查扣300億、逮捕6500人

▲▼歐洲刑警組織破獲提供犯罪分子加密通訊的地下公司Encrochat，逮捕6500多人並查扣9億歐元資產。（圖／路透）

▲歐洲刑警組織破獲提供犯罪分子加密通訊的地下公司Encrochat，逮捕6500多人並查扣9億歐元資產。（圖／路透）

文／中央社

歐洲刑警組織今天表示，已破獲一家提供犯罪分子所謂加密通訊的地下公司Encrochat，逮捕了6500多人，並查扣9億歐元（約新台幣306億元）資產。

路透社報導，Encrochat於2020年6月突然關閉時約有6萬名用戶，歐洲刑警組織（Europol）隨後於次月透露，執法機構已攔截用戶通訊長達數月。

歐洲刑警組織今天發表了聲明，首次概述這次查緝行動的成果，並表示此舉「對歐洲和其他地區的組織犯罪集團產生了衝擊」。

歐洲刑警組織表示，警方分析了超過1億1500萬筆「犯罪對話」，協助預防「暴力襲擊、殺人未遂、貪汙、和大規模毒品運輸」等犯罪行為。

歐洲刑警組織指出，此取締行動衍生的調查迄今已查獲100公噸古柯鹼、3000萬顆「化學毒品」藥丸、近千車輛、數百處房產、以及數十艘船舶與飛機。

警方在聲明中未詳細說明Encrochat業者是否已被逮捕。法國和荷蘭當局預計今天稍晚於里爾（Lille）舉行記者會。

2020年，法國、荷蘭、和英國警方已宣布Encrochat相關部分調查結果，德國警方則於2021年宣布。

Encrochat以每台約1000歐元的價格販售改裝過的安卓（Android）行動裝置，並向用戶收取高額的訂閱費，承諾用戶訊息將保持加密和保密。

然而，身分不明的業者顯然意識到Encrochat遭駭，而於2020年6月突然將其關閉。

歐洲刑警組織表示，Encrochat透過位於法國的伺服器傳遞加密訊息，最後歐洲刑警組織藉由置放一個能突破加密技術的技術裝置，取得攔截用戶通訊的管道。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／俄羅斯2艘護衛軍艦現蹤台灣東部海域！　由南向北航行
蕭敬騰20歲就愛上經紀人！　2年前「車上親暱互動」全被拍
熱帶潮濕空氣殺到！　豪雨彈熱區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲刑警組織破獲「加密通訊地下業者」　查扣300億、逮捕6500人

韓國重回日本貿易「白名單」　總統辦公室讚：信賴基礎完全恢復

白俄總統證實：「瓦格納首腦」普里格津抵達當地　已提供安全保障

97歲得諾貝爾獎！美國鋰電池之父逝世　享嵩壽100歲

極端高溫對「殘疾人」影響大　研究籲應參與制定氣候計畫

人類17年抽2兆1500億噸地下水　「地球自轉軸」偏移78公分

以色列總理證實受邀訪中國　強調美國仍是重要盟友

普丁感謝俄軍「阻止內戰」　為兵變期間陣亡飛官默哀

澳媒揭遭中國外長秦剛「訓斥1小時」　紐西蘭外長回應了

破壞古蹟！遊客竟在羅馬競技場「牆上刻字」　他怒PO影片籲肉搜

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

29歲上士疑枉死！母妻招魂　悲戚哭喊：任務完成回家了

七寶媽神隱2月「暴瘦模樣」曝光！　潰堤哭了...鞠躬道歉：對不起大家　

藍正龍周幼婷驚爆離婚！9年婚斷　「晚上沒回家瞞行蹤」她身心潰堤

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

民宅瞬間成廢墟！龍捲風襲美多州釀3死

歐洲刑警組織破獲「加密通訊地下業者」　查扣300億、逮捕6500人

韓國重回日本貿易「白名單」　總統辦公室讚：信賴基礎完全恢復

白俄總統證實：「瓦格納首腦」普里格津抵達當地　已提供安全保障

97歲得諾貝爾獎！美國鋰電池之父逝世　享嵩壽100歲

極端高溫對「殘疾人」影響大　研究籲應參與制定氣候計畫

人類17年抽2兆1500億噸地下水　「地球自轉軸」偏移78公分

以色列總理證實受邀訪中國　強調美國仍是重要盟友

普丁感謝俄軍「阻止內戰」　為兵變期間陣亡飛官默哀

澳媒揭遭中國外長秦剛「訓斥1小時」　紐西蘭外長回應了

破壞古蹟！遊客竟在羅馬競技場「牆上刻字」　他怒PO影片籲肉搜

唐鳳於以色列網路安全週演說　會見國會友台小組成員

Yuri日職開場「踢長腿慘摔」！場中四腳朝天全被拍　一排女神笑翻

迎面碰撞自強號！台鐵歸來車站1女入侵軌道　遺體四散亡

熱帶潮濕空氣殺到！鄭明典1圖示警「今對流更明顯」　豪雨彈熱區曝

超準心測！吃蛋糕第一口從哪開始吃？秒測你的「真實愛情觀」

漫畫家「逆風挺黑人」：本意只是惡作劇！　被網友灌爆道歉了

《The Idol》「遭腰斬」剩1集！性愛戲過多遭批　第2季恐無望

「大牙控訴黑人」訊息塞爆手機！《黑澀會》小蠻終於回應：願生命都被善待

最會甩鞭辣個男人畢業作！《印第安納瓊斯5》 80歲福伯不怕動作戲

重啟服貿？　王美花提3看法反問：現在是時候嗎

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

戳破爸媽保險套　女嗨爆「妹妹出生真相」

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

人類超抽地下水　地球自轉軸加速偏移

電梯故障要爬34樓　超暖顧客餐點直接送他

中頭獎爽領1000萬！年輕妹3年後錢竟全輸光

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

歐洲刑警組織破獲加密通訊業者　查扣300億

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

韓國重回日本貿易白名單：信賴基礎全恢復

普丁證實：俄軍被瓦格納擊落　多名飛行員殉職

97歲得諾貝爾獎　鋰電池之父百歲逝世

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

研究：極端高溫對「殘疾人」影響大

普丁感謝俄軍阻止內戰　為陣亡飛官默哀

更多熱門

相關新聞

1張破萬元！歐警組織：查獲詐騙集團賣假陰性證明

1張破萬元！歐警組織：查獲詐騙集團賣假陰性證明

隨著疫情普遍擴散且更加嚴重，全球各國要求出入境備有篩檢陰性證明已是共識，手法靈活的詐騙集團很快也「與時俱進」。歐洲刑警組織警告，已發現有犯罪組織在機場以不同金額兜售篩檢陰性證明，有時一張價格高達300歐元（約新台幣10148元）。

警察寄溫情明信片　希望罪犯回家

警察寄溫情明信片　希望罪犯回家

關鍵字：

歐洲刑警組織加密通訊

讀者迴響

熱門新聞

《黑澀會》小蠻終於回應「大牙爆料」！

蕭敬騰2年前與經紀人「車上親暱互動」全被拍

手機有這4種照片快刪　專家：非常危險

《黑澀會》陳建州最疼她！小S早預言：不噁嗎？

黑人「強闖美眉房間」畫面曝！MeiMei沒穿內衣嚇壞

「已婚男主持」早被爆偷吃女星！5線索太明顯

新婚2年遭家暴16次！辣人妻重傷終身掛糞袋

高鐵擠滿人！年輕妹爽快「好啊」　醫：感謝她成全我們

快訊／蕭敬騰宣布求婚成功！　情定大13歲經紀人：正式告別單身了

Apple心疼大牙被性擾「以前就知情」

藍正龍助理15字回應離婚！

范范不愛這種事！網問「婚後不跟老公啪啪」　全場秒懂

大牙揭黑人陳建州「進房求歡」！　首位女星發聲挺：知道妳一直以來多害怕

蕭敬騰淚揭交往Summer秘辛！　認了「偷偷相愛16年」連家人也不知

睡衣、激凸被看光！老粉憶黑澀會1企劃罵爆

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！
陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面