以色列總理證實受邀訪中國　強調美國仍是重要盟友

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）證實受邀訪問中國。（圖／路透）



文／中央社

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天發表聲明指出，他已獲邀請前往中國進行訪問。他也在聲明中強調，美國依然是以色列的重要盟友。

路透社報導，納坦雅胡辦公室發表聲明指稱，美國總統拜登的政府在1個月前已獲通知，得知納坦雅胡預計將訪問中國。據報導，華府持續仔細檢視以色列與中國的商業關係。

中國媒體稍早引述以色列媒體26日的報導說，消息人士透露，納坦雅胡將於7月訪問中國。據報導，此前美國總統拜登（Joe Biden）明確表示短期內不會邀請納坦雅胡訪美，而後者這項行程顯示他對華盛頓越來越失去耐心。

以色列媒體說，納坦雅胡此行目的之一是向華府發出信號，「表明納坦雅胡還有其他外交機會可以追求」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）本月也造訪了北京。中國國家主席習近平當時告訴他，中國願意幫助推動以巴和談。

以巴過去曾在美國斡旋下展開協商，但雙方協商自2014年中斷至今。

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月展開罕見北京行期間，中美曾同意緩和彼此的緊張敵對關係，避免演變成衝突，但未能取得任何重大突破。