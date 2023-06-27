普丁感謝俄軍「阻止內戰」　為兵變期間陣亡飛官默哀

▲普丁在瓦格納兵變後，感謝俄軍阻止內戰。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變落幕後，總統普丁今天對集合在克里姆林宮的部隊說，他們阻止了一場內戰，他也為兵變期間死於衝突的飛行員默哀一分鐘。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）告訴來自國防部、國家近衛軍（National Guard）、聯邦安全局（FSB）和內政部的部隊：「你們實際上阻止了內戰。」

普丁表示：「我們的飛行員戰友在對抗造反者時遇害。他們沒有退縮，而是光榮地執行命令和軍事義務。」他接著為死者舉行默哀，但沒說明有多少人陣亡。

普丁還說，瓦格納傭兵未能贏得俄羅斯人民或俄國軍隊的支持，「參與兵變的人目睹軍方和人民沒跟他們站在一起」。

克宮堅稱這場兵變不會影響侵略烏克蘭的攻勢。普丁今天也說，莫斯科未從烏克蘭調回一兵一卒，來對抗俄國境內的瓦格納部隊。

他表示：「我們不必從特別軍事行動區域調回作戰單位…所有軍事編隊持續在前線英勇作戰。」

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上週宣示，他要拔掉莫斯科軍事高層以「恢復正義」，但之後普里格津宣布他的戰士們同意撤軍，以避免「流血事件」，整起兵變事件歷時不到36小時便落幕。

路透社指出，普丁今天在克宮內部一處廣場露面，對大約2500人講話，目的似在向外界傳達他仍掌控全局。

兵變主要訴求之一是開除國防部長紹依古（Sergei Shoigu），但紹依古今天隨同普丁現身。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，「假專家」說上週末的流產兵變動搖普丁的地位，克宮並不同意。

培斯科夫告訴記者，這場兵變顯示出俄羅斯社會在危急關頭有多團結圍繞在普丁身旁。

他另提到，克宮並無普里格津身在何處的消息。

根據促成兵變落幕的協議，普里格津獲准遷往白俄羅斯；瓦格納傭兵可選擇跟俄國正規軍簽約，或是跟隨普里格津前往白俄。

培斯科夫稱正在落實協議，還說蒲亭向來信守承諾。