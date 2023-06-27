澳媒揭遭中國外長秦剛「訓斥1小時」　紐西蘭外長回應了

▲澳媒披露，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月和中國外長開會時曾遭對方訓斥。（圖／路透）



文／中央社

紐西蘭總理希金斯正在北京訪問，今天和中國國家主席習近平會面。澳媒披露紐國外長3月和中國外長開會時曾遭對方訓斥。紐國外長今天表示，當時雙方曾有番「熱烈討論」。

路透社報導，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）今天表示，她今年稍早和中國外長秦剛會面，雙方曾有一番「非常熱烈」的討論。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）昨天率團抵達北京，目前正在中國進行訪問。代表團中不乏一些紐西蘭大企業。

然而，澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）披露，馬胡塔今年3月和秦剛會面時，遭對方「長篇大論說教」和「嚴厲的斥責」，恐顯示紐國和其最大貿易夥伴中國之間的關係緊張。

▲中國外交部長秦剛 。（圖／記者任以芳攝）



「澳洲人報」獲悉，馬胡塔當時受到秦剛的「戰狼攻擊」（wolf warrior attack）。一名知情消息人士告訴「澳洲人報」，馬胡塔經歷了「整整一小時的訓斥」。

希金斯今天已會見中國國家主席習近平，並將在30日返國前，會見國務院總理李強和人大常委會委員長趙樂際。

馬胡塔今天告訴媒體：「我會說中國對於傳達其利益的方式非常強勢。」，並形容3月那場會議討論「非常熱烈」。

「事實上，我們能夠達成讓我們的總理獲邀訪問中國，反映了（雙方）關係的本質、（雙方關係）成熟度，以及我們可以在熱烈的討論之後，仍能率領一個貿易代表團去訪問。」

馬胡塔並未進一步說明雙方會議討論的議題。

中國是紐西蘭目前最大的出口市場，尤其是對酪農業。和鄰國澳洲相比，馬胡塔過去在譴責中國侵犯人權紀錄方面，採取較為謹慎的作法。