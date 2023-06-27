82歲翁森林散步迷路！　靠「吃白蟻、喝尿」撐7天獲救

▲ 巴西一名83歲老翁日前在Vila Propicio當地一處莊園內的樹林中迷路，靠著吃白蟻和喝尿存活下來，最終成功獲救。（圖／翻攝自Twitter／@UOLNoticias）

圖文／CTWANT

巴西一名82歲老翁日前和朋友到VilaPropicio當地一處莊園內參觀，之後他便獨自在莊園內的樹林內散步。沒想到竟因此迷路，經過警消人員4天搜索都未見蹤影，事後靠著老翁兒子努力不懈搜索，最終在樹林內的一棵樹下找到老翁，成功將他救出。

根據《每日鏡報》報導，巴西一名82歲老翁何塞（Jose Arteiro Ribeiro）日前和朋友到Vila Propicio當地一處莊園內參觀，之後他便獨自在莊園內的樹林內散步。沒想到何塞竟因此迷路，遲遲未返回集合地點，友人意識到情況不妙後連忙聯繫當地警方以及他的39歲兒子安德烈（Andre Ribeiro）。

而警方接獲報案後，立即偕同消防員展開大規模的搜索行動，可是在經過4天搜索後，仍未見何塞的蹤跡，因此宣布放棄尋找。不過安德烈仍不願放棄，每天仍舊前往森林裡尋找父親，最終在何塞失蹤第7天時，安德烈在一棵樹下發現他的身影，立即將他救出森林，送往醫院治療。

事後安德烈表示，當天他找到父親時，父親對他說的第一句話就是「我知道你永遠不會放棄我，我在等你，我的兒子，我知道你會找到我」。而父親也指出，在森林裡的這段時間，他靠著吃白蟻和喝自己的尿存活下來，還使用身上唯一的打火機生火，以免被其他動物攻擊。

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