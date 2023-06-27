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調停兵變後「盧卡申科首發聲」　普里格津私人飛機疑飛白俄

▲▼ 白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）居中斡旋，化解瓦格納兵變，他今（27）日在危機落幕後首度發聲，宣稱自己一度下令軍警進入「全面備戰狀態」。另據全球航班動態網站Flightradar24資訊，與瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有關的一架飛機已經在白俄降落。

衛報、天空新聞報導，盧卡申科在白俄首都明斯克（Minsk）發表公開演說，談及瓦格納兵變，「我不會隱瞞。看到俄羅斯南部發生的事情（兵變）非常痛苦。不只是我。我們許多公民都記在心裡，因為我們只有一個祖國。」

不過，盧卡申科堅稱自己、普丁或普里格津都不是英雄，「因為我們讓情勢脫離手掌心，然後認為它會自己被解決，但它沒有。2個在前線戰鬥的人強碰在一起。在這種情況下沒有人是英雄」。

▲▼瓦格納首腦普里格津的私人飛機疑似從俄羅斯飛往白俄。（圖／翻攝推特）

▲與普里格津有關的私人飛機疑似飛往白俄。（圖／翻攝推特）

根據Flightradar24資訊，一架巴西航空工業的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）出現在瓦格納曾占領的俄南城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並於27日上午降落白俄首都明斯克附近。

路透社指出，這架飛機的識別碼，與美國制裁文件中所記錄、與普里格津有關的私人飛機相符。不過，尚無證據顯示，普里格津就在這架飛機上，這也不是唯一與他有關的飛機。

62歲的普里格津曾是普丁盟友，他24日率領傭兵「瓦格納集團」發動兵變，迅速占領頓河畔羅斯托夫市，並朝著首都挺進，一度攻至距莫斯科僅200公里處，但在盧卡申科的斡旋之下，與當局達成協議，36小時閃電撤兵。

普里格津事後強調，自己無意推翻普丁政權，只是想要示威。根據協議內容，他接下來將前往白俄發展瓦格納新基地，但最後一次公開露面是24日晚間撤兵時，與夾道歡呼的俄國民眾微笑擊掌，迄今行蹤不明。

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