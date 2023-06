川普密件案喊冤　CNN公布2021年關鍵錄音打臉

▲美國前總統川普。(圖/路透)

文/中央社亞特蘭大26日綜合外電報導

美國有線電視新聞網(CNN)獨家取得美國前總統川普2021年在新澤西州貝德敏斯特(Bedminster)會議的錄音,當時已卸任的他,在會中談到他持有未解密機密文件。

川普(Donald Trump)遭美國聯邦檢察官指控在佛羅里達州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)寓所非法持有機密文件,遭控37項犯行,但川普仍堅稱自己無罪。

美國司法部在起訴書中提到,川普2度向未獲美國安全許可的人展示機密文件,包括在2021年7月向1名作家、1名出版業者以及2名川普幕僚展示美國計劃攻擊伊朗的機密文件,CNN這次公布的錄音便是這一段。

CNN節目「安德森古柏360度全視野」(Anderson Cooper 360)今天率先播出這段錄音,其中包括先前特別檢察官史密斯(Jack Smith)在起訴書中沒有提到的新細節,川普在對話中似乎一度表明他持有五角大廈計劃攻擊伊朗的機密文件。

這段錄音是史密斯起訴川普不當處理機密文件的關鍵證據。

