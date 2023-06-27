人類17年抽2兆1500億噸地下水　「地球自轉軸」偏移78公分

▲研究顯示，人類超抽地下水導致地球自轉軸向東偏移將近80公分。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

最新研究顯示，人類無休無止的抽取地下水，導致地表重量分布發生變化，從而影響地球自轉軸的傾斜角度，十幾年來已向東偏移將近80公分。科學家表示，地下水的儲量是有限的，一旦耗盡就很難補充，長期下來可能會造成意想不到的後果。

CNN報導，《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）15日刊登的論文指出，地球上任何質量的變化，包括水、大氣壓力等，都會影響自轉軸的偏向，其中又以地下水的重新分布影響最大。

研究顯示，人類在1993年至2010年間，從地球內部抽取超過2兆1500億噸地下水，用於民生、農業、灌溉後，又通過水流、蒸發、降雨流入大海，不但造成海平面上升，也使地表水資源重新分配。

研究人員依照2010年地下水開採數據建立觀測模型，並將地表冰損失、海平面上升，及地球自轉軸的變化納入模型中。結果顯示，在不到20年的時間，地下水重新分配就導致自轉軸向東傾斜78.7公分以上。

首爾大學地球科學教授徐基元（Ki-Weon Seo，音譯）表示，研究結果顯示，人類抽取地下水的行為已經產生意想不到的後果，「地下水就像一條生命線，它的儲量是有限的，一旦耗盡就很難補充。人們需要意識到，我們正以各種方式影響地球的生態系統。」