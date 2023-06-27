普丁對瓦格納「軟硬兼施」！為何俄國離不開傭兵、後續動向一次看

▲瓦格納下一步將轉往白俄羅斯。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的一日兵變轉瞬落幕未釀內戰。俄國總統普丁今天發表全國談話，承諾瓦格納人員可選擇轉赴白俄、回家或與俄國國防部簽約繼續並肩作戰。

「華盛頓郵報」指這是普丁在瓦格納集團（Wagner Group）24日兵變結束後的首度談話，而在普丁講話前數小時，發動這次兵變的瓦格納首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）才透過網路影片現身，宣稱24日之舉只是為挽救瓦格納免於被俄國國防部吞併，不是要推翻普丁。

普丁喊話：大部分瓦格納戰士都是愛國者



普丁的發言軟硬兼具。他說當時若直奔莫斯科的瓦格納部隊不停下，俄羅斯安全部隊就會鎮壓，但瓦格納裡「絕大多數戰士都是愛國者」。

這場兵變導火線之一是俄國國防部下令瓦格納集團需於7月1日前與俄國軍方簽約，但普里格津覺得這是「杯酒釋兵權」而抗拒。

兵變經白俄總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋，瓦格納後來停止進軍莫斯科，普里格津本人轉赴白俄。普里格津聲稱他能指揮的瓦格納戰士有2萬5000人，但英國情報單位研判頂多8000人。

西方普遍認為，創建於2014年的瓦格納集團，規模在這次俄烏戰爭期間一度達顛峰5萬人。

瓦格納轉進白俄發展 非洲活動不影響



隨普丁允許瓦格納戰士赴白俄，並可在白俄總統盧卡申柯支持下合法開展業務，瓦格納集團可望繼續在非洲和其他地方活動。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天接受俄媒專訪時就說，瓦格納派往馬利、中非共和國的「教官」會繼續駐留當地。

俄國新聞網站Verstka指出，白俄已在首都明斯克東南方興建一座可容納8000人的軍營給瓦格納；親俄軍事部落客今天在社媒平台Telegram關注俄烏戰爭的帳號Rybar稱已有瓦格納單位攜帶武器裝備進入白俄。但相關消息尚待核實。

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）



為何俄國離不開瓦格納

「外交事務」（Foreign Affairs）月刊一篇專文分析，瓦格納集團的崛起只是延續前蘇聯乃至俄羅斯長期依賴非正規武裝的慣例，這一傳統可溯及史達林時代。對長年將軍方視為治國潛在威脅的蒲亭而言，俄烏戰爭打越久，軍隊在俄國社會的份量就越重，瓦格納是他用於節制、制衡俄國軍方的關鍵手段。

全國公共電台（NPR）指出，瓦格納傭兵能做一些俄國政府沒法做的「髒活兒」，戰術與打法更不受限可與俄國正規軍互補，還兼具淡化俄軍帳面戰損、隱瞞戰爭真實代價的功用。

美國國防大學（National Defense University）教授麥克法特（Sean McFate）說：「從2014年至今，瓦格納就一直是俄國的首選武器。」

政治新聞網Politico.eu指出，瓦格納集團在俄烏戰爭期間為俄國立功頗多，去年夏天到今年1月陸續在烏東奪下波帕斯納亞（Popasna）、利西昌斯克（Lysychansk）與蘇勒答爾（Soledar）等要地。

尤其去年秋天烏軍哈爾科夫（Kharkiv）反攻勢如破竹收復大片失地、俄軍潰退之際，莫斯科靠瓦格納堵住前線缺口給正規軍喘息空間，得以補充武器和訓練動員部隊投入戰局，更在巴赫姆特（Bakhmut）戰役擔任主攻吸引烏軍大量部隊，替俄國奪回戰場主動權。

也因瓦格納在侵烏戰事期間傷亡慘重，加劇普里格津與俄國軍方高層的裂痕。他多次將俄軍戰事不順歸咎於軍方領導無能，痛斥俄軍高層不為瓦格納撥補彈藥害他的戰士犧牲慘重，這次終於因俄國軍方要求簽約納編而徹底撕破臉。

有俄國當地消息指出，瓦格納集團另一共同創辦人烏特金（Dmitry Utkin）及未參與兵變的瓦格納人員已與俄國國防部簽約；美國公共電視台（PBS）引述俄媒指出，瓦格納集團在聖彼得堡的總部與在多個俄國城市的辦公室26日重新開張，恢復人員招募。

▲俄羅斯兵變落幕，瓦格納返回基地，民眾為其歡呼。（圖／路透社）



烏軍反攻進度落後 波蘭忌憚瓦格納轉進白俄



兵變落幕後瓦格納集團動向、對俄烏戰事影響程度成為各方關注焦點。澳洲退役少將、軍事戰略專家萊恩（Mick Ryan）認為就算瓦格納與俄軍簽約後重返戰場，也不足以讓俄軍打贏俄烏戰爭。

只不過烏軍6月初發起備受矚目的大反攻以來進展不順。「紐約時報」披露，華府官員們儘管在公開場合呼籲應有耐心，但私下都對反攻進度緩慢擔心。拜登政府一名高層稱頭幾週的結果「發人深省」，直言「他們（烏軍）進度落後」。

俄軍頑抗讓烏克蘭蒙受不輕戰損。美方官員透露美國3月撥交烏克蘭113輛布萊德雷（Bradley）步兵戰車迄今損失達15%，至少17輛戰車被毀。

另一美軍高層也坦承作戰速度比預期慢，但他說鑒於俄軍布防紮根已深，目前的情況並不意外。俄軍地雷區不僅更大更廣，就算烏軍利用西方裝備掃雷後，俄軍也能很快重新撒布，烏軍在一些前線已暫停推進，重新評估應改採哪些突破策略。

波蘭忌憚瓦格納轉進白俄。國際傳真社（Interfax）報導稱波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）25日晚間宣布，波蘭將增派情報與軍事部隊到與白俄接壤邊境；鄰近的波羅的海3國也密切關注。