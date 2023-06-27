日本宣布7月恢復南韓貿易「白名單」　時隔4年完全解除出口限制

▲日本將在7月恢復南韓貿易夥伴優待。圖為尹錫悅與岸田文雄5月21日在廣島國際會議場召開日韓元首會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本政府27日透過內閣會議決定將南韓重新列入貿易夥伴的「白名單」，自7月21日開始生效，將時隔4年完全取消對南韓的出口限制。此前，日本曾於3月份日韓元首峰會時宣布解除對韓國的半導體核心材料出口限制。南韓方面則在4月就已將日本恢復為白名單國家。

根據路透社報導，日本經濟產業大臣西村康稔27日宣布，自7月21日開始，日本將把南韓重新列入出口快速通道貿易地位的白名單之內，是解決日韓經濟爭端的關鍵一步。南韓產業通商資源部對此表示歡迎，認為這是兩國在出口管制方面完全恢復互信，期盼未來可在雙邊或多邊出口管理問題上與日本密切合作。

韓聯社報導指出，日韓出口限制的矛盾源於2018年日本反對南韓大法院對於在日占時期強制徵用韓國勞工的賠償訴訟判決，日本遂於2019年7月針對3種關鍵的半導體材料對南韓進行出口限制，隔月又將南韓從白名單上剔除。此後，南韓向世界貿易組織（WTO）起訴日本，也祭出將日本從白名單上除名的相應措施。

日韓之間的貿易矛盾，隨著南韓總統尹錫悅3月訪問日本，與日相岸田文雄進行元首會談後，逐步獲得緩解。日本方面於3月撤回了半導體材料的出口限制。南韓也隨即取消WTO訴訟，並於4月24日公告將日本重新列入出口貿易對象的白名單。