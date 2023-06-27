　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美億萬富豪「生日當天」魂斷賽車場　失控衝撞護欄身亡

▲▼美國億萬富豪詹姆斯克朗（James Crown）25日在一場賽車意外中身亡，這一天正好是他的70歲生日。（圖／翻攝aspeninstitute.org）

▲億萬富豪詹姆斯克朗25日在一場賽車意外中身亡。（圖／翻攝aspeninstitute.org）

記者吳美依／綜合報導

美國億萬富豪詹姆斯克朗（James Crown）25日在一場賽車事故中身亡，他的車輛突然衝向防撞護欄，緊急搶救後仍不幸身亡，而這一天正好是他的70歲生日。

《科羅拉多太陽報》報導，悲劇發生在艾斯朋賽車場（Aspen Motorsports Park），皮特金郡（Pitkin County）法醫辦公室表示，克朗的死亡是一場意外，「儘管鈍力造成的多處外傷相當明顯，但正式死因仍有待驗屍結果出爐」，多個當地機構正在調查這起致命事故。

克朗身後留下年邁雙親、妻子寶拉（Paula）、4個孩子及孫子孫女。家族代表聲明，「克朗家族對於詹姆斯的驟逝深感悲痛。在這個艱難的時刻，家屬希望他們的隱私獲得尊重。」

克朗是知名商人，從家族投資公司亨利克朗（Henry Crown and Company）繼承約102億美元財富，並擔任總裁兼首席執行長，也是摩根大通（JPMorgan）、通用動力（General Dynamics）董事。他在艾斯朋滑雪公司（Aspen Skiing）擔任管理合夥人，經常往返芝加哥及科羅拉多州，也是智庫艾斯朋研究所（Aspen Institute）的榮譽主席，及芝加哥大學、公民委員會及科學工業博物館的董事。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）哀悼，「我們的心與認識及深愛詹姆斯的你們同在。他是摩根大通及我們生活中不可或缺的一部分，我們將會深刻地想念他。」

前美國總統歐巴馬2014年任命克朗作為總統情報顧問委員會成員，將對方視為「親愛的朋友」。他與妻子蜜雪兒26日發布聲明致哀，「吉姆是芝加哥的支柱，是猶太社群的傑出之聲，也是熱愛我們城市的真正公民領袖…人們將記得，他不僅僅是一名商業或公民領袖，也是充滿活力、被人深愛的兒子、丈夫、父親、手足和朋友。我們很幸運能夠認識他。」

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黑澀會美眉分等級！　公認「陳建州最疼她」
知名幼兒園虐童遭罰　園長不爽了！怒告家長3罪
藍正龍離婚拖半個月才爆出　「前3天行蹤曝光」現身機場揮手
才短短8天！陳建州「感慨1段話」被挖出　網驚：巨型迴力鏢
周幼婷生日3天前離婚！　臉書發文早洩「不快樂」端倪
唐綺陽預言又中「放話還有更大咖」！　演藝圈大翻車：趁4天快爆
黑人曾對黑澀會美眉「做1行為」　小S批：不覺得很噁嗎
快訊／老四川董座56歲猝逝　相驗結果曝
藍正龍助理15字回應離婚！　他2年沒接戲…夫妻收入現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普密件案喊冤　CNN公布2021年關鍵錄音打臉

日本宣布7月恢復南韓貿易「白名單」　時隔4年完全解除出口限制

美億萬富豪「生日當天」魂斷賽車場　失控衝撞護欄身亡

航班延誤18小時　苦等男意外成唯一乘客「空中開趴」超爽畫面曝光

瓦格納7／1解散！普里格津鬆口「下一步計畫」：轉往白俄羅斯

以為動舌頭手術　3歲男童遭恐怖醫「擅自割包皮」！

新郎婚禮上說完「我願意」…突昏倒猝死　她升格人妻10分鐘變寡婦

普丁證實「俄軍直升機」被瓦格納擊落！　多名飛行員殉職

大體老師遭鼠咬、發霉腐爛！員工上報後竟收「3顆頭顱」恐嚇

20年來首度　美國通報5起本土瘧疾病例

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

二壘妹街頭擄人慶生鬧進警局　挨轟道歉：發限動是因為錯愕

陸軍上士5hrs前還跟妻聯繫　家屬質疑喊：沒有理由離世

賀瓏酸王思佳「只會炫富+罵人」　她反嗆「微乳綠茶加賴點」：87最適合

驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

美國男大生來台遭拖吊車撞亡　駕駛下跪...家屬淚：就這樣沒了

川普密件案喊冤　CNN公布2021年關鍵錄音打臉

日本宣布7月恢復南韓貿易「白名單」　時隔4年完全解除出口限制

美億萬富豪「生日當天」魂斷賽車場　失控衝撞護欄身亡

航班延誤18小時　苦等男意外成唯一乘客「空中開趴」超爽畫面曝光

瓦格納7／1解散！普里格津鬆口「下一步計畫」：轉往白俄羅斯

以為動舌頭手術　3歲男童遭恐怖醫「擅自割包皮」！

新郎婚禮上說完「我願意」…突昏倒猝死　她升格人妻10分鐘變寡婦

普丁證實「俄軍直升機」被瓦格納擊落！　多名飛行員殉職

大體老師遭鼠咬、發霉腐爛！員工上報後竟收「3顆頭顱」恐嚇

20年來首度　美國通報5起本土瘧疾病例

三年首度！Smeg夏季特賣39折起　超美型冰箱、咖啡機全都有

「睡衣、激凸」被看光！老粉憶黑澀會1企劃罵爆：很不舒服

這手法「每坪坑你3倍價」！專家教戰：預售屋簽約前看穿合約陷阱

命理師沈嶸「五招防性騷擾」呼籲被害者：停止苛責自己

川普密件案喊冤　CNN公布2021年關鍵錄音打臉

「狗」爭議延燒！被綠立委罵硬拗　柯文哲再嗆：狗比造謠者善良多了

養雞場獲邀免費填土墊地基　驚見墓碑急報警！2無良業者收押

南投星空季活動7／1開跑　歡迎民眾高山銀河下露營品茶

大都會戰績和薪資不成比例　韋蘭德：每個人都很沮喪

黑澀會美眉分等級！公認「陳建州最疼她」　小S早預言：不覺得噁嗎？

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

女學生想學漢語！教授建議「中國住2年」　秒遭拒

普里格津聲明　曝瓦格納即將消失

普里格津自覺過火！外媒曝瓦格納撤兵內幕

沖繩疫情擴大　日本專家：第9波疫情可能已開始

鄰座超好聊　她搭機險淪毒品走私犯

美專家：普里格津走到頭　將遭普丁處決

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練推「這顏色」最安全

普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

俄羅斯兵變事件影響市場甚微　國際油價小漲

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

地表最速會計師100公尺跑9秒93

瓦格納集團兵變落幕　普丁：成員可前往白俄羅斯

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

更多熱門

相關新聞

航班延誤18小時　男成唯一乘客「空中開趴」

航班延誤18小時　男成唯一乘客「空中開趴」

美國北卡羅來納州男子菲爾(Phil Stringer)預計搭機返家時，由於班機延誤讓他在機場等待長達18小時，沒想到因禍得福，好不容易上機後成為機上唯一乘客，除了獨享全機機組人員VIP服務，甚至還與空姐們開心在機上開趴，特殊待遇引來網友羨慕。

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

20年來首度　美國通報5例本土瘧疾

20年來首度　美國通報5例本土瘧疾

風暴襲美！龍捲風釀3死　逾1400航班取消

風暴襲美！龍捲風釀3死　逾1400航班取消

陰天出遊沒擦防曬　正妹五官恐怖腫脹

陰天出遊沒擦防曬　正妹五官恐怖腫脹

關鍵字：

北美要聞賽車賽車場James Crown

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大牙點名「陳先生」性騷！《黑澀會》就受害

快訊／黑人陳建州撲大牙上床「你范范姐不愛這種事」！

大牙核彈驚爆黑人硬上！陳建州寵妻形象毀　網氣瘋

大牙揭黑人陳建州「進房求歡」！　首位女星發聲挺：知道妳一直以來多害怕

范瑋琪早「警告陳建州偷吃」！11年前神預言

高鐵擠滿人！年輕妹爽快「好啊」　醫：感謝她成全我們

藍正龍驚爆結束9年婚姻　騎Ubike辦離婚

《黑澀會》爆性騷「大牙Apple撕破臉」

黑人陳建州否認硬上「惡意栽贓」！　大牙再回擊：公道自在人心

范瑋琪力挺老公陳建州！　1動作強硬反擊大牙：虛偽不實

遭大牙控「撲床硬上」恐怖經歷曝光！

大牙爆陳建州《黑澀會》性騷！　

快訊／遭爆「撲床硬上大牙」！

大牙痛揭黑人陳建州硬上！　老公怒回擊：有人欺負你我一定欺負他

大牙爆「黑澀會」陳建州性騷擾！

更多

最夯影音

更多
竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙
星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面