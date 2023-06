美億萬富豪「生日當天」魂斷賽車場　失控衝撞護欄身亡

▲億萬富豪詹姆斯克朗25日在一場賽車意外中身亡。(圖/翻攝aspeninstitute.org)

記者吳美依/綜合報導

美國億萬富豪詹姆斯克朗(James Crown)25日在一場賽車事故中身亡,他的車輛突然衝向防撞護欄,緊急搶救後仍不幸身亡,而這一天正好是他的70歲生日。

《科羅拉多太陽報》報導,悲劇發生在艾斯朋賽車場(Aspen Motorsports Park),皮特金郡(Pitkin County)法醫辦公室表示,克朗的死亡是一場意外,「儘管鈍力造成的多處外傷相當明顯,但正式死因仍有待驗屍結果出爐」,多個當地機構正在調查這起致命事故。

克朗身後留下年邁雙親、妻子寶拉(Paula)、4個孩子及孫子孫女。家族代表聲明,「克朗家族對於詹姆斯的驟逝深感悲痛。在這個艱難的時刻,家屬希望他們的隱私獲得尊重。」

克朗是知名商人,從家族投資公司亨利克朗(Henry Crown and Company)繼承約102億美元財富,並擔任總裁兼首席執行長,也是摩根大通(JPMorgan)、通用動力(General Dynamics)董事。他在艾斯朋滑雪公司(Aspen Skiing)擔任管理合夥人,經常往返芝加哥及科羅拉多州,也是智庫艾斯朋研究所(Aspen Institute)的榮譽主席,及芝加哥大學、公民委員會及科學工業博物館的董事。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)哀悼,「我們的心與認識及深愛詹姆斯的你們同在。他是摩根大通及我們生活中不可或缺的一部分,我們將會深刻地想念他。」

前美國總統歐巴馬2014年任命克朗作為總統情報顧問委員會成員,將對方視為「親愛的朋友」。他與妻子蜜雪兒26日發布聲明致哀,「吉姆是芝加哥的支柱,是猶太社群的傑出之聲,也是熱愛我們城市的真正公民領袖…人們將記得,他不僅僅是一名商業或公民領袖,也是充滿活力、被人深愛的兒子、丈夫、父親、手足和朋友。我們很幸運能夠認識他。」

Jim Crown was a pillar of Chicago who cared deeply about making our city a place where everybody can thrive. Michelle and I were also very lucky to call him a dear friend. We're heartbroken today, and we send our love to Paula and their wonderful family in this difficult time. pic.twitter.com/IWLLd1IYtF