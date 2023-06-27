美億萬富豪「生日當天」魂斷賽車場　失控衝撞護欄身亡

▲億萬富豪詹姆斯克朗25日在一場賽車意外中身亡。（圖／翻攝aspeninstitute.org）

記者吳美依／綜合報導

美國億萬富豪詹姆斯克朗（James Crown）25日在一場賽車事故中身亡，他的車輛突然衝向防撞護欄，緊急搶救後仍不幸身亡，而這一天正好是他的70歲生日。

《科羅拉多太陽報》報導，悲劇發生在艾斯朋賽車場（Aspen Motorsports Park），皮特金郡（Pitkin County）法醫辦公室表示，克朗的死亡是一場意外，「儘管鈍力造成的多處外傷相當明顯，但正式死因仍有待驗屍結果出爐」，多個當地機構正在調查這起致命事故。

克朗身後留下年邁雙親、妻子寶拉（Paula）、4個孩子及孫子孫女。家族代表聲明，「克朗家族對於詹姆斯的驟逝深感悲痛。在這個艱難的時刻，家屬希望他們的隱私獲得尊重。」

克朗是知名商人，從家族投資公司亨利克朗（Henry Crown and Company）繼承約102億美元財富，並擔任總裁兼首席執行長，也是摩根大通（JPMorgan）、通用動力（General Dynamics）董事。他在艾斯朋滑雪公司（Aspen Skiing）擔任管理合夥人，經常往返芝加哥及科羅拉多州，也是智庫艾斯朋研究所（Aspen Institute）的榮譽主席，及芝加哥大學、公民委員會及科學工業博物館的董事。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）哀悼，「我們的心與認識及深愛詹姆斯的你們同在。他是摩根大通及我們生活中不可或缺的一部分，我們將會深刻地想念他。」

前美國總統歐巴馬2014年任命克朗作為總統情報顧問委員會成員，將對方視為「親愛的朋友」。他與妻子蜜雪兒26日發布聲明致哀，「吉姆是芝加哥的支柱，是猶太社群的傑出之聲，也是熱愛我們城市的真正公民領袖…人們將記得，他不僅僅是一名商業或公民領袖，也是充滿活力、被人深愛的兒子、丈夫、父親、手足和朋友。我們很幸運能夠認識他。」