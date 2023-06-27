以為動舌頭手術　3歲男童遭恐怖醫「擅自割包皮」！

▲ 爸媽以為兒子要開舌頭手術，術後才知被割包皮。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦一家醫院發生離譜事件，一名3歲男童本應接受舌頭手術，未料卻被醫生擅自「行割禮」，家屬憤而向警方報案，當局已經著手調查。

綜合NDTV等印媒報導，哈里莫漢（Harimohan Yadav）及妻子帕魯（Parul Yadav）22日帶著年幼的兒子到巴雷利市（Bareilly）一家私人醫院就醫，因為兒子已經3歲仍不會說話，聽說只要在這家醫院接受舌頭手術就會好轉。

醫生建議男童切除一部分舌頭，但23日手術過後，家屬直到男童轉到普通病房後才發現，醫生不僅沒有為他動舌頭手術，還擅自割除他的包皮。

哈里莫漢隨即向院方抗議，反而遭受醫院高層威脅、試圖襲擊，後來在當地印度教活動人士及媒體幫助下，這起事件才被揭發。

信奉印度教的哈里莫漢控訴，院方高層篤信伊斯蘭教，為兒子「行割禮」是為迫使他皈依伊斯蘭教，許多印度教組織也紛紛發聲譴責。

事發的醫院目前已被吊銷執照，北方邦副首席部長帕塔克（Brajesh Pathak）24日則表示，已派衛生部門小組前往調查，若發現投訴屬實，將對醫生及醫院管理階層立案調查。