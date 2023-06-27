航班延誤18小時　苦等男意外成唯一乘客「空中開趴」超爽畫面曝光

▲男子登機時意外成為唯一旅客。（圖／翻攝自TikTok／phil.stringer）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州男子菲爾(Phil Stringer)預計搭機返家時，由於班機延誤讓他在機場等待長達18小時，沒想到因禍得福，好不容易上機後成為機上唯一乘客，除了獨享全機機組人員VIP服務，甚至還與空姐們開心在機上開趴，特殊待遇引來網友羨慕。

在北卡州擔任房地產經紀人的菲爾，25日早上6時25分預計從奧克拉荷馬市搭機返回北卡州夏洛特市家鄉，然而班機卻因為維護問題一再延期，他曾試圖改搭其他班機，但發現沒有可以搭的航班，只好苦苦在機場等待長達18小時，好不容易可以搭機時，發現自己竟然是唯一出現在登機口的乘客。

菲爾表示，「我當時以為我遲到了，所以登機口才一個乘客都沒有，結果我竟然是唯一乘客」，當下對所有被安排來工作的機組人員感到抱歉，「我道歉了大概快400多次吧，感覺他們是因為我才會這麼晚被叫來工作，可是我必須要當天趕回家，真的沒辦法改時間」。

▲男子和機組人員在空中度過愉快時光。（圖／翻攝自TikTok／phil.stringer）

菲爾原本擔心這趟航程可能會非常難受，沒想到機組人員對他的態度都非常友善，不但能夠獨享VIP服務，和空服人員一起在空中開心開趴，最後甚至還互相交換了電話。

菲爾將他的特殊飛行經驗分享在網路後，影片獲得2,100多萬人次點閱爆紅，許多網友羨慕表示，「哈哈，看起來好像是你的私人飛機」、「好瘋狂喔，沒想到飛機最後沒被取消」、「好棒喔，他們特別為你飛了這趟航程」、「看起來真的很棒，說不定這也是空服人員遇過最棒的一次飛行」。