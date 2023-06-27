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瓦格納7／1解散！普里格津鬆口「下一步計畫」：轉往白俄羅斯

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普里格津透過一段11分鐘長的語音，發表最新聲明。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

瓦格納傭兵集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日占領俄國南部城市，隨後揮兵挺進莫斯科，又在1天內閃電收兵，結束這場叛變。普丁26日嚴正譴責瓦格納的「叛變行為」，並證實有俄軍死於這場鬥爭。而普里格津則在Telegram曝光瓦格納的下一步規劃稱，未來將前往白俄羅斯發展新基地。

普里格津26日在Telegram透過11分鐘的語音發表最新聲明。他表示，瓦格納受到俄羅斯軍方不公平的待遇，因此才會展開「正義遊行」，然而儘管瓦格納沒有表現出任何侵略性的行為，仍在前往莫斯科的途中遭到俄軍的飛彈砲擊與直升機襲擊，因此只能對俄羅斯直升機發動反擊，瓦格納對此感到遺憾。

普里格津一再強調，無意推翻普丁政權，只是希望追究那些在「烏克蘭特別軍事行動」中犯錯的俄羅斯軍方的責任。這場「正義的遊行」最終在前進780公里後，於距離莫斯科200公里遠之處停止，因為他們知道突擊隊接近莫斯科時會有明顯的流血衝突，而瓦格納認為只要「展現我們想做的事就夠了」。

普里格津直言，遊行期間有大批民眾拿著俄羅斯國旗歡迎瓦格納軍隊，由此證明有許多國民都支持他們以及這場「反官僚主義的爭鬥」。他還狠酸，如果2022年2月24日的特別軍事行動是由瓦格納這種高水準的部隊執行任務，那麼只要1天就可以拿下烏克蘭。

他也特別提到，感謝白俄羅斯總統盧卡申科「對瓦格納伸出援手」，並提出在合法範疇下，為瓦格納集團尋找解決方案，因此瓦格納將於7月1日正式解散，下一步將會在白俄羅斯成立新據點。

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