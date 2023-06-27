普丁證實「俄軍直升機」被瓦格納擊落！　多名飛行員殉職

▲普丁證實有俄軍在瓦格納兵變中喪命。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁26日證實，有數架軍機在瓦格納兵變中被擊落，多名飛行員殉職。不過俄國官方至今仍未明確說明死亡飛行員的具體人數與被擊落飛機的確切數字。而這也是普丁在瓦格納叛變事件後，首次公開發表談話。他說，「殉職的英勇飛行員的勇氣與自我犧牲，使俄羅斯避免了悲慘且毀滅性的後果。」

根據《路透社》報導，由普里格津帶領的傭兵集團「瓦格納」是俄國在俄烏戰爭的重要軍事力量，然而他們因不滿俄國軍方的所作所為，於上周發動兵變。瓦格納先是佔領俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的軍事基地，控制了該市的所有軍事據點，隨後往首都莫斯科挺進。

瓦格納駕駛著一支武裝車隊從頓河畔羅斯托夫出發，並持續朝莫斯科前進24小時，然而最終在距離莫斯科200公里遠處放棄叛變。普里格津聲稱，瓦格納集團在行進過程中並未表現出任何侵略性，但是仍然被俄軍的砲彈與直升機攻擊，因此他們才不得不「反擊」。

部分Telegram頻道24日指出，有13名俄羅斯軍隊的飛行員在瓦格納為期1天的叛變中喪命。根據消息指出，被擊落的飛機包含3架Mi-8 MTPR電戰直升機與1架載著機組人員的伊留申Il-18短程客機。

儘管普丁證實飛行員殉職消息，但是俄國官方仍未公布具體死亡人數與被擊落戰機的相關資訊，目前也無法得知這些直升機是在什麼情況下被擊落。俄羅斯議員則呼籲對瓦格納進行嚴厲懲罰，因為他們是「殺害空軍飛行員」的叛軍。