破壞古蹟！遊客竟在羅馬競技場「牆上刻字」　他怒PO影片籲肉搜

▲遊客被拍到在羅馬競技場磚牆上刻字,畫面曝光後引起網友批評。(圖/翻攝自YouTube)



實習記者任庭儀/編譯

義大利羅馬競技場是世界七大奇景之一,日前卻有遊客被拍到在競技場石磚牆上刻字,目擊者拍下過程上傳網路,呼籲網友幫忙肉搜找出犯人,也點燃眾多網友怒火。據悉,在義大利破壞古蹟恐面臨1年監禁及高達1萬7000英鎊(約新台幣67萬元)的巨額罰款。

Fury after tourist scrawls into wall of Rome's ancient Colosseum https://t.co/2y2jXuNq6A pic.twitter.com/J7p59MuFHQ