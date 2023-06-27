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破壞古蹟！遊客竟在羅馬競技場「牆上刻字」　他怒PO影片籲肉搜

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲遊客被拍到在羅馬競技場磚牆上刻字，畫面曝光後引起網友批評。（圖／翻攝自YouTube）

實習記者任庭儀／編譯

義大利羅馬競技場是世界七大奇景之一，日前卻有遊客被拍到在競技場石磚牆上刻字，目擊者拍下過程上傳網路，呼籲網友幫忙肉搜找出犯人，也點燃眾多網友怒火。據悉，在義大利破壞古蹟恐面臨1年監禁及高達1萬7000英鎊（約新台幣67萬元）的巨額罰款。

《每日郵報》報導，美國加州地理學家盧茲（Ryan Lutz）23日前往羅馬競技場，參觀擁有1937年歷史的古蹟，沒想到竟拍到令人氣憤的一幕。

影片中一對情侶站在磚牆前，其中一名男子拿著鑰匙在牆上刻字，看見鏡頭還露出燦笑，之後又轉過頭繼續破壞古蹟，最後留下「伊凡 + 海莉 23」（Ivan + Hayley 23）的字樣。畫面曝光後，網友紛紛猜測影片中這名男子就是「伊凡」，而「海莉」是他的女朋友。

盧茲憤怒表示，「我上傳影片是希望有人認出他們，讓他們受到懲罰。不管他們是誰，我認為他們兩個就是白癡，而且我有一種糟糕的直覺，這兩個混蛋是美國人，因為這就是我們會做的事。」羅馬憲兵部隊發言人對此則回應，已接獲通報且正追蹤影片中的男子，「他被捕後就會受到懲罰。」

事實上，羅馬競技場過去也曾發生類似事件，一名遊客因在磚牆上刻下英文字母「K」而被罰款1萬7000英鎊（約新台幣67萬元），且可能被判1年有期徒刑。

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