中頭獎爽領1000萬！年輕妹3年後錢竟全輸光：連家都賣了

▲女子中頭獎後沉迷賭博，最終賣光家產。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一夜致富是許多人的夢想，不過若幸運中大獎卻沒有好好理財，金山銀山也不夠花。泰國一名女子3年前幸運中了彩券頭獎，領回1200萬泰銖（約新台幣1000萬元），不料她卻沉迷於網路賭博，想藉機「錢滾錢」，最後卻輸到賣光家產，一無所有。

據《khaosod》報導，泰國一名年輕女子近日在TikTok上分享自身經歷，表示自己在2020年10月1日中了彩券頭獎，金額高達1200泰銖，，突然拿到一筆鉅款，讓她開始鬼迷心竅，妄想「錢滾錢」賺更多錢，於是開始接觸網路賭博。

只是過程並不順利，她不停的網路投注與持續賭博，到最後竟輸光家產。報導指出，女子在2022年12月在臉書社團發布出售房子的貼文，2023年3月再度把房子掛牌售出。

女子感嘆地表示，「我要告訴各位想要用賭博快速致富的人，賭博不會讓我們變得富有，它只會毀掉我們的生活。我曾是頭獎獲得者，但我用這些錢去揮霍以及持續網上賭博。一開始我贏到到了快2000萬，但我沒有停止，最終貪婪使我破產了。我開始賣黃金、房子、汽車，最後連住的地方都沒有。」最後她也懊悔說，「現在的我，根本就不想活了」。賭博與貪婪真的害她成為無家可歸的人。

網友們看到女子如此痛苦，紛紛湧入社群給予鼓勵，也有人分享相似的經歷，希望能鼓勵她度過難關。

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