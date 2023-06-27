成功逃離嬰兒床！小男童超完美「越獄」手法曝　網讚天才：有前途

實習記者林郁婷／綜合報導

許多父母為了確保孩子安全，會在家中安裝監視器。哥倫比亞一戶人家中的監視器就拍到，一名小男童原本在嬰兒床內，因為想出去玩，於是開始了一場「越獄」行動，他先是想辦法讓嬰兒床移動位置，順利獲得自由後，還不忘消滅「證據」，將嬰兒床推回原位，聰明程度讓不少人驚嘆。

▲小男童成功逃離嬰兒床後，不忘將床推回原位。（圖／翻攝自YouTube／SWNS）



根據《每日郵報》報導，哥倫比亞這戶人家的監視器拍下孩子「越獄」的全過程，只見小男童站在嬰兒床內四處張望，後來嘗試想自己爬下去，但聰明的他意識到床太高下不去，於是他開始想辦法，他先是趴在床上用腳蹬牆，讓嬰兒床遠離牆壁，接著抓住欄杆用力搖晃，讓嬰兒床移動到自己想要的位置，最後成功翻身滾出嬰兒床。

更令人驚訝的是，小男童成功「逃獄」後，原本準備離開房間，又突然返回去「消滅證據」，將嬰兒床推回原位，不讓父母看出他是如何逃脫的，最後才安心走到外面。

監視器畫面曝光後，網友們都嘖嘖稱奇大讚小男童太聰明了，「他甚至隱藏了自己的犯案證據」、「當他把嬰兒床推回原位、湮滅證據時，他的天才就顯而易見了，我相信他未來的人生會非常順遂」、「這段影片可以配上《007》電影配樂」、「即使是詹姆士龐德也無法完成這種級別的任務」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399