麵包吃不完放冰箱錯了！專家曝「簡單1招」避免夏天發霉

▲營養專家建議，夏天時麵包應放在陶瓷內，可延長保鮮期。（圖／免費圖庫）



實習記者林郁婷／綜合報導

隨著氣溫的升高，食物的腐壞速度也變快了，即使看似乾燥的麵包也容易壞掉！國外專家即指出，許多人會將沒吃完的麵包冰進冰箱，其實這不是最好的做法，建議改用陶瓷或陶器來儲存麵包，另外，麵包切片後切面朝下，也能保持更長時間新鮮。

根據英國《太陽報》報導，麵包的保質期很短，有些人會將麵包放在陰涼處，來延長保質期，但是這種做法在夏天可能行不通，高溫和高濕度容易讓麵包變質，因此儲存方式應該跟著改變。

德國營養專家布倫德爾（Birgit Brendel）指出，將麵包放進陶瓷或陶器內，能更好地保存品質，「因為它們透氣，可以進行空氣和濕度的交換，這將防止黴菌生長並有助於防止麵包變質」，放冰箱雖然也是一種選擇，但可能會破壞麵包的質地和風味。

布倫德爾進一步解釋，當麵包保存在0℃以下的地方時，水分會上升到麵包表面並蒸發，導致重量和風味改變，而天氣炎熱時，也要避免使用紙袋和塑膠袋，因為空氣不流通會影響保質期。另外，「切片麵包應切面朝下存放，以保持更長時間的新鮮」。

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