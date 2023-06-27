頑皮戳破爸媽保險套　女嗨爆「隱瞞25年秘密」：6個月後有了妹妹

▲女子爆料妹妹出生真相。（圖／翻攝自TikTok／mama__kee）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友近來自爆苦守長達25年的秘密，小時候看到爸媽床頭放著保險套，竟然頑皮把保險套用針刺破，結果沒多久爸媽就為她添了一個妹妹，讓她一直覺得自己對妹妹的出生也有責任，自爆影片獲得930多萬人次觀看。

女網友琪莉(Keely)在TikTok上拍片幫妹妹珊姆(Sam)慶祝生日時突然爆料，「當我還是小女孩的時候，我和好友在爸媽房間玩耍，突然在床頭櫃上發現一個個包裝看起來很花俏的東西，好友告訴我那是什麼後，剛好旁邊又放了一根針，我和好友在包裝上戳了很多洞」。

琪莉表示，大約6個月後，媽媽突然她告知懷孕了，「我真的很為她開心，但即使多年以後，我媽仍然覺得很奇怪，很常說『我不知道這是怎麼發生的，我們一直都很小心』」，讓莉琪如今決定公開真相，並且向媽媽道歉。

影片分享後在網路上爆紅，許多網友開玩笑表示，「你妹妹反而應該感謝你，要不是你，她很有可能不會出生」、「媽媽表示，你欠我長達25年的育兒費」、「好想知道你媽看到這個影片後的反應」、「拜託快點更新，想知道你家人的反應」。