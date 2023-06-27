龍捲風釀3死！風暴襲美「30萬戶停電」　東岸逾1400航班取消

▲ 印第安納州龍捲風摧毀房屋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地出現惡劣天氣，在中西部至少引發20起龍捲風，造成3人死亡及30萬戶停電災情。東岸地區26日也發生嚴重雷暴，帶來閃電、冰雹及強風，迫使逾1400個航班取消。

《美聯社》報導，風暴帶來的龍捲風25日橫掃美國中部多州，印第安納州一棟房屋被毀，造成1名男子身亡；阿肯色州則有一棵樹被吹倒後擊中房屋，導致2人死亡及1人受傷。

該風暴系統25日晚間穿過印第安納州南部馬丁郡一座農村樹林，房屋被夷為平地，還帶來冰雹及強風。馬丁郡應急管理負責人沃夫（Cameron Wolf）說明，一名女子因房屋被毀受傷送醫。

▲ 龍捲風過後慘況。（圖／路透）

當天下午還有另一場龍捲風襲擊印第安納波利斯郊區，估計持續15分鐘左右，至少75棟房屋遭受中度至重度破壞，所幸未發現傷亡。42歲居民奧爾森（Kimber Olson）回憶，龍捲風逼近時發出震耳欲聾的巨響，她趕緊抱著8歲兒子躲進浴缸，還聽見窗戶破碎的聲音。

阿肯色州許多電線倒塌，供水也中斷，州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）宣布進入緊急狀態。強風暴雨更導致阿肯色州、密西根州、田納西州、喬治亞州及肯塔基州一度有逾30多萬用戶無電可用。

從紐約到南卡羅來納州的東岸地區26日也發生暴風雨，影響範圍恐怕達到6000多萬人，最大威脅是閃電、冰雹及時速高達112公里的陣風。航空公司已經取消逾1400個航班，紐約市、波士頓及亞特蘭大機場影響最大。

巴爾的摩、華盛頓特區及紐約州西部、賓州、紐澤西州及德拉瓦州部分地區26日晚間都發布強烈雷暴警報，華盛頓特區、費城及紐約市預計出現破壞性強風，且維吉尼亞至紐約皆發布洪水預警。