20年來首度　美國通報5起本土瘧疾病例

▲美國相隔20年再次出現本土瘧疾病例。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國衛生部門表示，美國近日通報5人感染瘧疾，這是自2003年以來，相隔20年首度出現本土瘧疾病例。據官員說法，這種蚊媒傳染病有4例出現在佛州，1例則在德州南部，兩地相隔約1300英里（約2090公里），隔著墨西哥灣相望。

根據美媒ABC報導，近日美國通報5例瘧疾個案，包含佛州西部薩拉索塔郡（Sarasota County）4例與德州南部卡梅倫郡（Cameron County）1例。佛州衛生官員26日表示，4名患者都已接受治療並已康復，建議居民採取預防措施，例如噴灑殺蟲劑；避開蚊子數量多的地方；盡可能穿著長袖長褲，尤其是在蚊子最活躍的日出與日落時分。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）說法，德州最後一次出現本土瘧疾案例是在1994年，佛州則是在2003年的棕櫚灘地區，距今至少20年以上。雖然在美國歷史上瘧疾曾經很常見，但1947年東南部各州噴灑殺蟲劑與清淤排水的運動阻止了傳播，目前美國每年仍約有2000例瘧疾病例，但都是以海外感染為主。

CDC提醒，瘧疾是由攜帶寄生蟲的蚊子叮咬所引起，不會傳染，也不會在人與人之間傳播，症狀包含發燒、發寒、肌肉疼痛、噁心、頭痛與貧血，若未及時治療可能危及性命。

波士頓兒童醫院流行傳染病學家布朗斯汀（John Brownstein）表示，未來數月或數年內，美國東南部存在有傳染力的蚊子和溫暖的氣溫可能導致更多病例，大大增加瘧疾風險。