極端高溫對「殘疾人」影響大　研究籲應參與制定氣候計畫

▲人權組織呼籲，應讓殘疾人參與制定熱浪應對計畫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

最新報告指出，西班牙和其他歐洲國家的殘疾人士嚴重受極端高溫影響，他們更容易因酷熱面臨身體及心理健康問題，而當局卻沒有提供配套措施。人權組織呼籲，應讓殘疾人士參與制定氣候計畫。

綜合路透社、Euronews等報導，國際組織「人權觀察」（HRW）指出，殘疾人士更可能因炎熱導致身體出狀況，或服用的藥物使他們難以承受熱反應。除此之外，為了避暑待在家中也會讓他們感覺被社會孤立。

報告指出，歐洲是地球上升溫最快的大陸，2022年因極端高溫死亡的人數較往年多了1萬6千人。西班牙在經歷破紀錄熱浪後，提出保護弱勢群體免於氣候變化影響的國家計畫，其中卻沒有任何針對殘疾人士的具體措施，沒有人去傾聽殘疾人士的聲音，也沒有人去考慮他們的需求。

HRW研究員布爾（Jonas Bull）表示，他們採訪了33名西班牙安達盧西亞區的殘疾人，所有人都感覺在熱浪期間被社會忽視，且多數人皆表示炎熱的天氣對他們的身心產生負面影響。布爾說，「更強烈和更頻繁的熱浪近在眼前，當局應吸收去年的教訓，讓殘疾人參與制定熱浪應對計畫。」