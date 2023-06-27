瓦格納集團兵變　白宮官員：令中國領導層不安

▲ 瓦格納集團叛變僅維持1天。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

白宮國安會印太事務協調官康貝爾指出，針對俄羅斯政權的瓦格納集團短暫兵變，讓中國領導層感到不安。美國總統拜登今天也表示，這場兵變是俄羅斯內部鬥爭的一部分，美國和西方與此事無關。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）車隊24日朝莫斯科挺進，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）構成嚴峻的安全危機。在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，領導兵變的瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）同意撤軍，並將離開俄羅斯。

印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）出席「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場對談時，被問及瓦格納兵變對中國國家主席習近平的影響時表示，俄羅斯最近的事態發展，令中國領導層感到不安。不過他並未進一步說明。

拜登（Joe Biden）今天出席白宮投資美國活動致詞時，主動談及俄羅斯情勢表示，已經透過電話會議與主要盟友聯繫。各方同意必須確保不會給予蒲亭任何藉口，將此歸咎於西方或北大西洋公約組織（NATO），美國與西方並未參與其中，與此無關，這是俄羅斯體制內鬥爭的一部分。

拜登指出，會持續評估這起事件的影響，以及對俄羅斯和烏克蘭的影響，但現在要對事態發展做出明確結論還為時過早，最終結果仍有待觀察。但不論接下來發生何事，將繼續確保盟友與合作夥伴在如何解讀與因應局勢方面保持密切一致。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在媒體簡報被問及美俄之間是否存在軍事接觸時表示，透過各種外交渠道直接向俄羅斯傳遞這些訊息，美國沒有參與也不會參與，美國也希望俄羅斯遵守義務，保護莫斯科境內外交人員的國際義務。

他也指出，目前沒有跡象表明俄羅斯有在烏克蘭境內使用核武的意圖。（編輯：張芷瑄）