日公車「車門大開」行駛40分鐘！駕駛渾然不知　安全系統故障

▲公車司機並未發現車門未關閉，沿路行駛9公里。（示意圖／推特／東海バスTokaiBus）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一輛公車18日下午在未關閉車門的情況下行駛9公里，時間長達40分鐘，然而司機卻全程狀況外，直到乘客提醒，才發現車門未關。然而公車原本設有安全系統，在未完全關閉車門的情況下是無法啟動油門，但該系統卻發生故障，目前公車所屬公司已經緊急下令檢查所有車輛，以防類似事件再次發生。

根據《靜岡電視台》報導，主要營運靜岡縣伊豆地區公車路線的客運公司「東海巴士」發生安全事故，該公司旗下的一輛公車18日下午4時半左右，在未關閉中間車門的情況下便駛離位於沼津市的車庫。東海巴士指出，當時司機是為了在出發前讓車內的空氣流通，因此才會把車門打開，但出發時卻忘了關閉車門。

公車從車庫出發後，行駛了2.7公里抵達第一個站牌，耗時約24分鐘。此後仍持續以車門開啟的狀態行駛了6.3公里，時長16分鐘，直到一名乘客下車後，特地到駕駛座提醒駕駛，他才發現自己並未關上中間的車門。然而東海巴士旗下的車輛皆設有安全系統，在車門並未完全關閉的狀況下，是無法啟動油門的。

東海巴士指出，當時是因為安全系統故障，因此沒有及時偵測到司機未關閉車門，才會發生這起事件，目前已經緊急檢查旗下所有車輛，確定安全系統是否也出現故障。