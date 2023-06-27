他直播淹水慘況「下秒鏡頭全黑」　涉水救人竟溺斃！爸爸目睹崩潰

▲一名紐西蘭男子在直播時溺斃。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭奧克蘭（Auckland）暴雨成災，34歲居民丹尼爾（Daniel Mark Miller）直播淹水慘況，鏡頭卻突然陷入一片黑暗，原來他試圖涉水解救受困鄰居時，不幸跌落溺斃。丹尼爾的父親當時在臉書上目睹那一幕，但不知道發生什麼事，隔天才得知兒子死訊，悲痛萬分。

《澳洲新聞》報導，丹尼爾一邊直播住家附近災情，一邊說道，「這一切都太糟糕了，某種事物告訴我，要去看看房子裡的人，所以我要去看看了。」他開始在洪水中跋涉，卻因為人孔蓋漂走，直接踩空墜入下水道溺斃，遺體在附近的涵洞被發現。

父親史提夫（Steve）接受《紐西蘭先驅報》採訪時說，他一開始以為兒子只是不小心把手機掉進水裡，但接下來卻一整天都聯繫不上，「隔天早上，一名警官來訪，並告訴我這個悲傷的消息，丹尼爾溺斃了。我不敢置信，因為在直播上，你可以看見人們距離他只有幾公尺。」

史提夫悲痛表示，那段直播影片「我看了太多次，在我腦海裡重播好幾天」，他如今希望爭取更多安全措施，防止人孔蓋在洪水中輕易漂走。

丹尼爾友人東尼（Tony Hudson）也說，他在洪水中看見很多人孔蓋載浮載沉，「我們需要有更多警覺意識，像是設立指示牌，尤其在洪水氾濫的地方，更是如此。它們不應該能夠像這樣被打開並漂走。」

奧克蘭暴雨在該地區造成廣泛災情，並且奪走至少4人的性命，人們也在丹尼爾溺斃地點獻上鮮花及十字架表示哀悼。