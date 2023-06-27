女大生出國被騷擾　航空地勤「偷查手機號碼」登機前狂私訊她嚇爆

▲英國女大生獨自前往國外，遇到地勤人員竊取她的手機號碼，傳搭訕訊息。（圖／翻攝自推特／@hansmeths，下同）

記者張寧倢／編譯

英國22歲女大生漢娜（Hannah Smethurst）近日在網路上分享出國搭機時，遭遇騷擾的經驗。她辦理完登機手續後，手機突然收到陌生訊息，上頭寫著「嘿，我在阿布達比見過你」。一問之下，才知道對方竟然是航空公司的地勤人員，藉職務之便從後台系統查出她的個資後，私訊搭訕。

根據《鏡報》報導，漢娜21日在推特上PO出一張通訊軟體WhatsApp的對話截圖，當天凌晨她結束為期一周的旅行，準備從阿拉伯聯合大公國首都阿布達比搭機返回英國曼徹斯特，她前往阿提哈德航空（Etihad Airways）機場櫃台辦理完登機手續後，原本正在等候上機，卻突然收到來自外國號碼的WhatsApp陌生訊息。

修習急救護理的大三生漢娜收到的第一句話是「嘿，我在阿布達比見過你（笑臉符號）」，漢娜立刻警覺地回他「你是怎麼知道這個號碼的？」對方似乎是心虛了，二話不說直接道歉，「對不起，我從系統裡搜尋到妳的。我在工作。」漢娜繼續追問是什麼系統，飯店還是航空公司。對方後來坦承自己來自航空公司，「如果打擾到妳，那就封鎖我吧。」最後還加了一句，「對了，妳的航班可以登機了。」

整串對話讓獨自遠行的漢娜感到非常驚慌，「我當時正在排隊登機，我和一名地勤交談，就為了確定這個人不是飛機上的機組人員。」她還說，當時她很緊張，害怕對方在飛機上，地勤人員向她保證那名搭訕的男子不是機組人員，但如果她想正式投訴，就無法搭上這班飛機。

▲阿提哈德航空表示，違反規範的雇員已經受到懲處。（圖／翻攝自推特Etihad Airways）

最終漢娜搭機回到英國後，才在曼徹斯特與航空公司員工進行投訴，確認了對方就是為她辦理登機手續的男性地勤，利用系統調閱她的電話號碼，事發後男子已經遭到航空公司解雇，丟了工作。她說，這次經驗讓她「放棄了獨自旅行，我絕對不會再搭乘阿提哈德航空了。」阿提哈德航空透過發言人表示，相關雇員已經受到紀律處分，顧客的隱私與安全將是公司首要任務，對於造成乘客困擾深感抱歉。