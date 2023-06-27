陰天出遊沒擦防曬5小時　21歲正妹意外「太陽中毒」五官恐怖腫脹





▲曬太陽後讓女子面目全非。（圖／翻攝自TikTok／bobamilftea）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州21歲女子貝拉(Bela Chatwin)度假曬太陽時忘記擦防曬，引發太陽中毒(Sun poisoning)症狀，導致臉部嚴重腫脹宛如外星人一樣，幾乎認不出來原來的模樣，在網路上爆紅。

身為室內設計師助理的貝拉表示，她躺在沙灘上度假時，由於當時是陰天所以沒特別擦防曬，結果不小心睡著，5小時後醒來發現臉部嚴重腫脹，把她3歲的妹妹給嚇了一大跳，完全認不出來是她。

貝拉就醫後發現，她因為嚴重曬傷導致「太陽中毒」，通常是因為嚴重紫外線所導致的皮膚發炎，後續擦類固醇藥膏長達3周，臉部才終於恢復正常。

貝拉在影片中表示，這次經驗才讓她知道，原來她是容易對太陽光過敏的體質，但因為以前都會勤勞擦防曬，所以才一直沒有發現，希望她的故事能提醒大眾，出外遊玩時不要輕忽防曬的重要性。

