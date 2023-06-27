瓦格納戲劇性撤兵！　英情報曝內幕：普里格津家人遭俄特工威脅

▲ 普里格津昔日受普丁重用。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動兵變，卻在隔天戲劇性落幕。英國安全部門消息指出，瓦格納撤兵的原因是首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）受到莫斯科安全部門威脅，若繼續叛變，家人將會遭受報復。

普里格津率領的傭兵24日挺進至距莫斯科不到200公里時突然撤退，據稱是白俄羅斯居中促成，戲劇性發展震驚美國情報官員。英國情報人士則向《每日電訊報》透露，俄國特工曾警告普里格津及其他瓦格納領袖，若繼續叛變，他們的家人將面臨報復，這場叛亂因此迅速落幕。

消息人士還指出，撤兵的另一項原因是瓦格納據稱擁有2.5萬兵力，實際上僅有8000人，導致他們面對莫斯科的防禦力量時處於絕對劣勢。

普里格津接受一項避免刑事指控並安全流亡至白俄的協議，命令其部隊返回位於烏克蘭的訓練場。在白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）的斡旋下，該協議還要求赦免瓦格納士兵。不過普丁是否會履行協議仍是未知數，因為全球政治家及分析人士一致認為，這場未遂的政變令普丁蒙羞且顯得軟弱。

烏克蘭總統高級顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）就在推特向普里格津喊話，「你幾乎推翻普丁，控制中央政府，到達莫斯科，然後突然就……撤退了。」其他安全專家認為，普里格津最終會因發動政變被處決，而非赦免，波多利雅克也同意此觀點。