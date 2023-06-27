5月「30萬台灣旅客」湧進日本！　精品、化妝品免稅業績暴漲

▲日本觀光人潮回籠。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著各國陸續開放國境以及日幣貶值，日本旅遊觀光人潮逐漸回籠，5月的旅日觀光客就來到189.8萬人，是新冠疫情前的7成，其中台灣人超過30萬人。而3月重啟的訪日遊輪也對日本旅遊回溫帶來積極影響。此外，精品與化妝品的免稅業績也有明顯成長。

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府觀光局（JNTO）21日公布，5月訪日的外籍旅客人數來到189.8萬人，與新冠疫情爆發前的2019年5月相比，已經恢復至69%。儘管5月已經過了櫻花期旺季，因此整體而言，相較4月少了5萬人，但是基本上外籍旅客數仍呈現穩定成長。

在國家與地區分布上，南韓仍占最大宗，共51.5萬人，是2019年5月的86%；其次則是台灣的30.3萬人，是2019年5月的71%，第三名則是美國的18.3萬人。

▲5月有超過30萬台灣人訪日。（圖／資料照）



訪日遊輪3月重新啟動，也再次帶動了旅遊需求。2023年度停靠靜岡市清水港的外籍郵輪預計將有69艘，與過去最高紀錄的2017年31艘相比，整整多出1倍，而郵輪旅遊最受歐美客歡迎。

從中國出發的郵輪則是自5月起重新開始停靠日本的港口。在疫情爆發之前，郵輪觀光客有超過8成都是來自中國。如今中國的旅日觀光客成長仍然低迷，僅13.4萬人，是疫情前的18%，因此一旦郵輪觀光客回籠，將帶來一定成長。

各家百貨公司也因為觀光客的到來而受益，高島屋6月上半個月的免稅品業績就比前一年同期增加了3.6倍，甚至比疫情前的2019年同期還要高出11%。J. Front零售旗下的大丸松阪屋百貨公司6月上半個月的業績也比前一年同期高出5.1倍。報導指出，觀光客的主要戰力集中在精品與化妝品等品項。

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