大體老師遭鼠咬、發霉腐爛！員工上報後竟收「3顆頭顱」恐嚇

▲員工爆料指出，大體老師受不尊重對待。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「大體老師」捐贈自己的遺體，供醫學院學生在解剖課上使用，十分偉大。不過美國有一個專門轉贈及接收大體老師的非營利組織，遭內部員工爆料「遺體遭受極差對待」，不僅遭老鼠啃咬、甚至腐爛發霉，該員工上報主管後竟還收到「三顆頭顱」，恐嚇報復意味濃厚，而其任職的組織則否認指控。

綜合外媒報導，美國芝加哥伊利諾州的解剖贈與協會（Anatomical Gift Association），是當地著名的非營利善心機構，專門接收並轉贈捐贈者遺體，供醫學系師生作教學用，目前與至少8間醫學院合作，且該協會標榜「尊重和關心大體老師」。

近日內部員工惠特利（Dale Wheatley）卻爆料指出，協會中的大體老師們受到「極其不尊重」的對待，他多次在冷凍櫃取出捐贈者遺體時，發現遺體發霉、腐爛，上面布滿蒼蠅及蛆蟲，甚至有遺體的足部遭老鼠啃咬。

惠特利表示，合作的大學實驗室負責人曾向他表示，「蒼蠅在遺體上爬行、肢體發霉且腐爛，有學生甚至在研究過程中接觸遺體後生病」。思考再三後惠特利決定向上呈報主管，盼能改善機構整體環境，「如果遺體沒有得到妥善的處理，就會糟蹋捐贈者生前心願」。

但在惠特利上報主管後，隔天上班時竟在座位上發現3顆「腐爛發臭的頭顱」，當時主管經過，惠特利便向他詢問為何桌上會有頭顱，主管還回答他「不知道，這裡發生很多奇怪事情」、「應該是頭顱連同遺體需要一併火化喔」等語，讓他忍無可忍，決定報警求助並將此事訴諸媒體。

惠特利說，「如果遺體沒有得到完善的處置，就會糟蹋捐贈者的心願」，他坦言為這件失眠，「無法安睡，不敢相信發生的這一切」。而惠特利的律師則表示，已經要求當地的衛生機構以及監管機構進行調查。

協會高層則否認相關指控，表示經常會收到情況較差的遺體，而惠特利的工作之一就是處理遺體，他要管理殮房，以確保遺體被妥善轉贈給醫學院。

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