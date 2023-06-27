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新郎婚禮上說完「我願意」…突昏倒猝死　她升格人妻10分鐘變寡婦

▲夫妻結婚，新郎卻在會場突然昏倒離世，新娘變寡婦。（圖／翻攝自Facebook @Johnnie Mae Drummer-Davis、GoFundMe）

▲美國夫妻結婚，新郎卻在會場突然昏倒離世，新娘變寡婦。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國內布拉斯加州一對戀人上周舉辦婚禮，兩人在親友見證下互許終生，然而，48歲的新郎戴維斯（Toraze Davis）卻在婚禮上說完「我願意」後不久突然昏倒，在醫院被宣布因血栓死亡。新娘瓊妮梅（Johnnie Mae Davis）才當了他10分鐘妻子就變成寡婦。

根據美國NBC、英國衛報等外媒報導，這對來自內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的夫妻選擇在6月16日六月節舉辦婚禮，不僅是為了慶祝非裔美國人從奴役中解放的紀念日，同時也是新娘瓊妮梅外婆的生日。

▲▼美國內布拉斯加州夫妻結婚，新郎卻在會場突然昏倒離世，新娘變寡婦。（圖／翻攝自Facebook @Johnnie Mae Drummer-Davis、GoFundMe）

▲瓊妮梅正式成為戴維斯的妻子大約10分鐘，對方就因血栓猝逝，讓她新娘變寡婦。（圖／翻攝自Facebook @Johnnie Mae Drummer-Davis，下同）

一名男方親友向當地媒體表示，48歲的新郎戴維斯在對著瓊妮梅說出「我願意」，並走出教堂與她合照後不久，突然摔倒在地。報導指出，後來戴維斯在醫院被宣布死亡，並且確認患有血栓。

新娘的女性友人、同時也是婚禮當天的賓客羅伯森（Jewel Roberson）表示，結婚儀式開始後不到一個小時，大約下午4點35分新郎戴維斯就出現心臟驟停，「那是在短短的一秒鐘之內，就在幾秒內事情就發生了。」她補充，戴維斯的血塊導致了他的死亡，瓊妮梅在「10分鐘的時間裡從新婚妻子變成寡婦。」

▲▼美國內布拉斯加州夫妻結婚，新郎卻在會場突然昏倒離世，新娘變寡婦。（圖／翻攝自Facebook @Johnnie Mae Drummer-Davis、GoFundMe）

▲瓊妮梅在臉書上為亡夫發訃聞。

夫妻共同任職的機構主管米勒（Monica Miller）表示，這是戴維斯一生中最快樂的日子，「我能看到他臉上的笑容有多開心。他們人生中最幸福的一天變成了悲劇的一天。」由於兩人育有子女，米勒現在在眾籌平台為瓊妮梅發起募款，希望能幫助她籌措喪葬費與孩子的養育費。

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