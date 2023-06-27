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97歲得諾貝爾獎！美國鋰電池之父逝世　享嵩壽100歲

▲▼「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「鋰電池之父」古迪納夫97歲時斬獲諾貝爾化學獎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國「鋰電池之父」古迪納夫（John Goodenough）的研究徹底改變人類的生活，現今人們使用的手機、筆電到電動車都與鋰電池密不可分，對電池領域的貢獻讓他於2019年斬獲諾貝爾化學獎，成為史上最高齡的諾貝爾獎得主，可惜他25日被證實離開人世，享嵩壽100歲。

根據CNN、德州大學報導，古迪納夫開發了鋰電池的關鍵材料鈷酸鋰，引發一場「無線」革命。由於鋰電池能量密度高、循環壽命長，已廣泛使用在手機、筆電、平板等電子設備，如今常用的鎳鈷錳三元電池、磷酸鐵鋰電池也有古迪納夫的功勞。

古迪納夫拒絕退休，一直活躍在科學研究的最前線，甚至直到去世前一個月，他都還作為主要作者發表了期刊論文。德州大學奧斯汀分校校長哈澤爾（Jay Hartzell）表示，「古迪納夫作為一名傑出的科學家，留給人類的遺產是無可估量的，他的發現改善了全世界數十億人的生活。」

古迪納夫2019年與另外兩位學者共同斬獲諾貝爾獎，是現代磁學理論的創始人之一，也在電池領域留下舉足輕重的影響，他被證實於25日逝世享嵩壽100歲。古迪納夫曾在接受採訪時被問到，改變人類的生活方式是什麼感覺，他說，「我為生活在這個世界的人提供了一些東西，對此我感到非常欣慰。」

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