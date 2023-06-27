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男手伸水裡2秒「突遭鯊魚咬住」爆血　拖入水中驚險瞬間曝光

記者張寧倢／編譯

美國一名男子和友人在佛州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）釣魚，雖然朋友警告他不要把手伸進水中，但男子不以為意地說「兩秒鐘而已不會怎樣」，才剛講完，一頭鯊魚突然躍出水面，咬住了他的右手，將他拖入水中。遇襲瞬間全被錄了下來，船身還留下他的血紅掌印。

▲▼男子在佛州大沼澤地國家公園被鯊魚拖入水中。（圖／翻攝自Instagram／@florida）

▲男子在佛州大沼澤地被鯊魚拖入水中，驚悚畫面曝光。（圖／翻攝自Instagram／@florida，下同）

根據紐約郵報報導，一群釣客23日駕駛小船在佛州大沼澤地國家公園垂釣，一名男子將雙手伸入水中洗手，鏡頭外的友人提醒他「如果是我不會把你的手放在那裡」，男子想也沒想就回答說「喔，才兩秒鐘什麼也不會發生」，接著繼續在船邊彎腰洗手，沒想到，幾乎同時間，一頭鯊魚突然跳出水面，咬住了男子的右手。

更令人緊張的的是，男子在鯊魚瞬間的拉扯下重心不穩，頭部朝下地跌入水中。畫面中，鯊魚的嘴鬆開了他的手，男子試圖抓住船，卻只在船身留下一個血跡斑斑的掌印後落水。同行者大喊「拉住他、拉住他」，最後所幸在友人幫助下，他迅速地爬回船上，躲過更嚴重襲擊。

▲▼男子在佛州大沼澤地國家公園被鯊魚拖入水中。（圖／翻攝自Instagram／@florida）

拍攝影片的友人魯索（Michael Russo）表示，遇上鯊魚後他們立刻開回碼頭，向國家公園護林員求救，受傷男子被消防救難人員空運到醫院，目前仍在進行治療。魯索說，「今天是我在水上經歷過最可怕的一天。」他也向大眾示警當地的鯊魚十分危險，當時水中沒有魚餌，也沒有血，但鯊魚仍會襲擊，「請把這件事當作一個教訓，不要把手放到水裡。」

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