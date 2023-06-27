普丁不會放過他！　美專家：普里格津已走到盡頭「必將遭處決」

▲俄羅斯總統普丁（左）與瓦格納集團首腦普里格津（右）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周末發動一場僅24小時的武裝叛亂，被視為對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）掌權23年來的最大威脅。然而，美國外交政治專家布藍默（Ian Bremmer）估計，普里格津必將遭到處決或暗殺，現在的他已宛如行屍走肉，即將走向盡頭。

根據紐約郵報報導，普里格津帶領瓦格納傭兵發起的武裝行動一天內迅速撤軍，克里姆林宮公開赦免他的刑事指控，並保證讓他安全地流亡至白俄羅斯。然而，全球最大的地緣政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的創辦人兼總裁布藍默接受美媒CNBC節目採訪時卻表示，儘管如此，普里格津應該仍然會遭到處決。

▲美國專家分析，普里格津可能遭到普丁處決或暗殺。（圖／路透）

布藍默認為，現在的普里格津有點像即將失去一切的行屍走肉（dead man walking），「如果幾個月之後他仍然和我們在一起，那我會感到非常訝異。」布藍默說，遭普丁監禁或暗殺的人做過的事，遠遠不及普里格津所做的，「普丁怎會允許他（普里格津）活得超過絕對必要的時日，這對我來說是不可思議的。」

布藍默還指出，瓦格納兵變缺乏俄軍支持表明，儘管普丁因這場叛亂而受到羞辱，但仍然在俄羅斯掌握著大權，「雖然普丁受到前所未有的考驗，但俄羅斯軍方、俄羅斯政府或俄國寡頭之中，沒有出現任何高層叛變的情況。因此，任何認為普丁忽然間…處於下台邊緣的人，也需要意識到，事實並非如此。」

▲普里格津曾號稱普丁御廚，與克里姆林宮關係密切。（圖／達志影像／美聯社）

另外，前俄羅斯陸軍領袖、前俄國聯邦安全局（FSB）官員吉爾金（Igor Girkin）也發文表示，「我不認為所有瓦格納的指揮官和戰士都應該被槍殺。但是，為了維護俄羅斯作為一個國家的地位，絞死『廚師』是必要的。」他指的是普里格津先前因提供克里姆林宮餐飲服務而獲得的稱號「普丁的御廚」。