西方警告烏克蘭「勿趁兵變攻擊俄羅斯」　最大擔憂曝光

▲在巴赫姆特前線奮戰的烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

一名西方官員匿名透露，在俄羅斯傭兵「瓦格納集團」（Wagner）一日兵變期間，盟友透過多層面管道向烏克蘭官員接觸，警告切勿利用這場混亂，在俄羅斯境內發動攻擊，以免基輔及西方會被認為在幫助瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），並且威脅俄羅斯的主權。

CNN引述一名西方官員說法報導，西方盟友警告烏克蘭，「這是俄羅斯內部事務」、「不要在這裡興風作浪」。這個立場呼應了美國及其他西方官員的公開表態，除了中央政府，也在外交部長、副部長及大使之間傳遞。

他解釋，「你就是不想要助長『這是我們引起』的說法。（因為）證明俄羅斯主權受到威脅，是俄羅斯人一直想要做到的。烏克蘭人被盟友警告不要挑起局勢。在烏克蘭領土方面抓緊良機，但不要被捲入內部事務，或在俄羅斯內部打擊進攻型的軍事資產。」

▲瓦格納集團首腦普里格津。

▲普丁24日發表電視演說，痛批瓦格納集團叛變是「向人民背後捅刀」。

隨著烏俄戰爭持續進行，烏克蘭被懷疑實施越來越多的秘密跨境攻擊，或者破壞俄羅斯軍事設施，包括俄國邊境城鎮貝爾哥羅德地區（Belgorod）遇襲，甚至克里姆林宮遭受的無人機攻擊。

「瓦格納集團」24日發動兵變，一度推進至距莫斯科僅200公里處，不過後來在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，與當局達成協議，迅速結束「一日叛亂」。首腦普里格津撤兵後前往白俄羅斯，26日表示這次行動暴露出俄羅斯存在嚴重安全問題，同時堅稱他並不想推翻總統普丁。