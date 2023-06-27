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美國「極高度保密」瓦格納兵變情報　多數北約盟友都不知情

記者吳美依／綜合報導

CNN引述知情人士說法報導，美國情報界早已蒐集到「瓦格納兵變」極其詳細準確的情報，包括傭兵團計畫在哪裡及如何推進。不過，這些情資被「極其嚴格地」保密，僅白宮最高階官員、俗稱國會8人幫（Gang of Eight）的參眾兩院情報委員會成員、英國等少數盟友知情，烏克蘭與大多數北約成員國都被蒙在鼓裡。

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）武裝人員24日出現在俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）街道。（圖／路透）

▲瓦格納集團24日出現在俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）

知情人士透露，美方持續追蹤瓦格納（Wagner）與俄國國防部日益加劇的爭端，此前也有跡象顯示他們在囤積武器與彈藥。當時還不清楚普里格津（Yevgeny Prigozhin）究竟何時採取行動，只能確定，俄國國防部10日宣布所有私人軍事公司必須與軍方簽約、實質上併入國防部後，他就決定執行計畫。不過，大家仍被瓦格納推進速度之快，打個措手不及。

▲▼芬蘭加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

▲多數北約盟友不知道瓦格納兵變情報。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士坦言，一些北約官員對於美國未分享情報感到失望，但如果這麼做，極敏感的消息來源及情資獲取方法，都會陷入風險。此外，烏克蘭官員也未事先獲知情報，主要是擔心美烏官員對話會遭對手攔截。

瓦格納兵變結束後，拜登已與法、德、英、加、烏等盟友分享情報內容。美國高級官員也迅速聯繫盟友，重申一個關鍵訊息，也就是西方應該保持沉默，不給普丁任何機會，把整起事件歸咎於美國或北約。同時，他們也私下向莫斯科政府強調，美國與這起叛亂無關，呼籲俄方保護核武庫安全。

據悉，西方各國也警告烏克蘭，切勿趁亂在俄國境內發動攻擊，以免基輔及西方被認為在幫助瓦格納，並且威脅俄羅斯主權。

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）直言，普里格津的叛亂「幾乎是隱藏在眾目睽睽之下」，「10年前的普丁絕不會讓事情發展成現在這樣」，這位俄羅斯領袖「明顯被削弱了」。儘管如此，美國情報官員仍驚訝於瓦格納面臨的阻力如此之小。

多個消息來源透露，西方官員認為，普丁只是被打個措手不及，沒時間在瓦格納控制南部羅斯托夫（Rostov）軍事基地之前，部署對戰軍隊，而且他也不太可能願意從烏克蘭前線轉移大量資源。如果普里格津試圖控制莫斯科或克里姆林宮，就絕對會失敗，這可能也是為什麼他同意與白俄達成協議，最終撤兵。

 

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