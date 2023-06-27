拜登：瓦格納兵變是俄內部紛亂　美國及盟友沒有參與

▲美國總統拜登針對瓦格納叛變事件首度公開回應。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登26日表示，瓦格納集團對克里姆林宮的短暫起義，是俄羅斯內部的衝突，美國及其盟友並沒有參與其中。

路透社報導，拜登對瓦格納叛變事件謹慎斟酌言詞，避免激化與擁有核武的俄羅斯之間的緊張，同時他也重申西方對烏克蘭反攻的堅定支持。

本次是瓦格納叛變後，拜登首次發表回應，「我們強調美方沒有介入，我們跟這件事一點關係都沒有。」白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出，此訊息已透過多個外交管道直接傳達給俄方，但他並未說明俄方的回應為何。

拜登表示，瓦格納發動叛變並揮軍占領俄國城市、逼近莫斯科時，他指示國安顧問團隊每小時向他匯報最新情況，並對可能的情況做好準備，不過他也沒有解釋哪些是可能的情況，以及做好那些準備。

俄羅斯塔斯社引述俄國外交官拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法，俄國情報部門正在調查，西方間諜是否有在事件中參一腳。

熟悉內幕的匿名人士表示，美國情報當局「注意到」瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）「有可能」發動兵變，並向此事匯報給美國國會。

對於有說法指出，瓦格納事件顯示普丁的政權在展開侵略烏克蘭16個月以後，已經被削弱，拜登政府不會做出回應。