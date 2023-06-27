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沖繩疫情擴大　日本專家：第9波疫情可能已開始

▲沖繩疫情再度升溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩疫情再度升溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

曾任日本政府防疫對策分科會會長的尾身茂等人今天拜會首相岸田文雄，針對COVID-19疫情交換意見。會後他對媒體表示，第9波疫情可能已開始。

「產經新聞」等媒體報導，尾身、川崎市健康安全研究所所長岡部信彥等醫學專家今天到首相官邸（行政中心）與岸田文雄就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情交換意見。

岸田在會談一開始就表示，疫情有緩慢增加的傾向，COVID-19降級為5類（日本傳染病法的分類，等同一般流感）後，應注意防止疫情在夏天擴大，想聽專家的意見。

會後，尾身對媒體表示，第9波疫情可能已開始。日本逐漸高齡化，如何守護高齡者很重要。

來自日本全國約5000個定點醫療機關本月12至18日的報告顯示，平均每一醫療機構的COVID-19確診人數為5.60人，是前一週的約1.10倍。但是沖繩特別多，平均每一醫療機構為28.74人，專家研判今後可能再增加。

尾身分析，相較於他縣，沖繩的醫療資源較匱乏，病患集中於部分醫療機構。他認為，這可能是受到沖繩民眾較重視社區的生活模式及疫苗接種率偏低的影響。

全日本有疫情擴大的傾向。尾身表示，因為人與人的接觸機會增加，疫情有擴大的傾向是在意料之中。

他說，應安排重症化風險較高的族群接種疫苗，雖然目前不知道確診人數是否會超過第8波疫情，但應該致力於減少確診後死亡的人數，讓社會正常運作。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣疫情急遽擴大，住院病患增加，很多醫院難以收治新住院病患。今天起，接納輕症病患的醫療設施在沖繩那霸市啟動。

沖繩縣從本月11至18日的一週之間，平均每一醫療機構的確診病患28.74人，是日本全國最多。全縣因染疫住院的逾500人，醫療機構院內感染的案例陸續發生，有的醫院不得不限制急診部門診療，醫療資源緊迫。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天召開記者會，公布沖繩縣的緊急對策。包括逾65歲的輕症患者最多可接納25人治療的設施在那霸市內，今天起開始運作。此外，成立傳染病專門醫師等組成的小組，對沖繩縣府提出建言。

他說，急救醫療負擔大，很擔心心肌梗塞、腦中風等需急救的病患或因車禍外傷者的治療難實施。他呼籲沖繩縣民，如果身體不適，盡量少外出，高齡者等重症化風險高的民眾應早日接種疫苗。

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