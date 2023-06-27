華爾街日報：台灣2024大選恐加深美中緊張關係

▲美中關注台灣總統大選。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯上周訪中，當時與中國官員談到台灣2024年總統大選議題，中方試探美方是否將民進黨視為朋友，並支持民進黨，布林肯則回應美方保持中立，不支持干預選舉過程。知情人士透露，美台正就副總統賴清德今夏可能訪美一事進行討論。

《華爾街日報》引述知情人士指出，中國官員在與布林肯會晤期間，表達對民進黨總統參選人賴清德的擔憂，暗示賴清德的政治立場可能會影響台海緊張局勢，並損害美中關係。賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，代表民進黨內更激進主張的派系，不過近年立場有所緩和，他也承諾將對中國採取務實態度。

中國官員詢問布林肯，美方在台灣2024選舉結果是否有記得利益，以及美國人是否視民進黨為朋友。布林肯則重申美方立場，即台灣選舉期間，美方將不偏不倚，也不支持干預選舉過程。

報導中也提到美台官員正在討論賴清德今夏可能訪美事宜，以便讓賴更加熟悉與美方打交道。比較可能的方式，是順台灣友邦巴拉圭的友台總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）就職典禮，赴巴出席途中，在美國進行停留。美方認為，若允許國民黨候選人訪華府，那也要讓民進黨與民眾黨候選人訪問。

此外，中方官員還希望爭取和美國在台灣總統大選議題上合作，中方指出2003年時任總統小布希和時任總理溫家寶會面，小布希當著溫家寶的面向時任台灣總統陳水扁警告，指陳水扁的政策已威脅到台海現狀。

美國2024年也將進行總統大選，美中目前約有6個月時機為明年作準備，拜登團隊預計會因競選面臨更大的壓力，需要表現對中更強硬態度，台灣選舉則可能加劇美中緊張關係。