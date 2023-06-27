　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普里格津：無意推翻普丁　兵變暴露俄國嚴重安全問題

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普里格津堅稱並沒有想推翻普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天說，瓦格納24日行軍逼近首都莫斯科的兵變，暴露出俄國有很嚴重的安全問題，同時堅稱他不想推翻俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕兩天後，普里格津（Yevgeny Prigozhin）終於打破沉默透過語音訊息發聲。

他聲稱，瓦格納集團「堅決反對2023年7月1日解散瓦格納並把集團納編到俄國國防部的決定」。

普里格津沒有透露他目前的所在地。據傳白俄羅斯居中斡旋促成結束瓦格納兵變的協議後，普里格津將前往白俄。

普里格津說道，他發動兵變目的在於挽救處境艱難的瓦格納集團，並期望把在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下「巨大錯誤」的俄國軍事領袖繩之以法。

他還說：「我們決定掉頭離去是基於兩項重要因素，首先我們不想讓俄國人濺血，再者是我們表達抗議，而非尋求推翻俄國政府。」

普里格津提到，瓦格納武裝戰士快速行軍經過俄羅斯南部地區的兵變，暴露出嚴重的安全問題。

普里格津表示，瓦格納車隊在距離莫斯科200公里的地方停下來，且曾「封鎖所有軍事基礎設施」，包括瓦格納沿途行經的空軍基地。

他指出：「在俄國城鎮，平民拿著俄羅斯國旗和瓦格納的標誌迎接我們。當我們經過時，他們都很高興。」

普里格津還證實，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）提供方法讓瓦格納可以繼續運作下去，因此結束了這場兵變。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
好市多雞肉捲下架！　改1美食接力開賣
「6大新制」7月上路！　內政部公布
激戰3小時射不了！他坦言「沒遇過這種私密處」　最美博士解答
十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納集團兵變落幕　普丁贊成員「愛國」：可前往白俄羅斯

科技類股下挫　美國股市多收跌

烏克蘭反攻之際　華府擬加碼155億元軍援

普里格津：無意推翻普丁　兵變暴露俄國嚴重安全問題

女學生想學漢語！教授建議「中國住2年」　秒遭拒：那不是法治國家

普里格津自覺太過火！　外媒曝「瓦格納撤兵」與一通電話有關

「地表最速會計師」100公尺跑9秒93　練4年登英國國家紀錄第4名

普里格津聲明解釋「行動目的」不是推翻俄羅斯　曝瓦格納即將消失

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

二壘妹街頭擄人慶生鬧進警局　挨轟道歉：發限動是因為錯愕

驚悚！彰化寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊5次「一隻手拿出來」

賀瓏酸王思佳「只會炫富+罵人」　她反嗆「微乳綠茶加賴點」：87最適合

美國男大生來台遭拖吊車撞亡　駕駛下跪...家屬淚：就這樣沒了

不滿愛犬被檳榔攤黑狗咬死　汐止飼主開車衝撞店家報仇

瓦格納集團兵變落幕　普丁贊成員「愛國」：可前往白俄羅斯

科技類股下挫　美國股市多收跌

烏克蘭反攻之際　華府擬加碼155億元軍援

普里格津：無意推翻普丁　兵變暴露俄國嚴重安全問題

女學生想學漢語！教授建議「中國住2年」　秒遭拒：那不是法治國家

普里格津自覺太過火！　外媒曝「瓦格納撤兵」與一通電話有關

「地表最速會計師」100公尺跑9秒93　練4年登英國國家紀錄第4名

普里格津聲明解釋「行動目的」不是推翻俄羅斯　曝瓦格納即將消失

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

外國妹發誓再也不去中國　來台發現「兩邊重大差別」

夏日拖鞋穿搭舒服也要時髦好看　趙露思同款厚底增高又顯腿長

金溥聰加入侯友宜團隊！2榮譽主委人選曝光　本周公布新陣容

「鬼滅 - 戀柱 甘露寺蜜璃」可動人偶登場！敞胸隊服還原+多種表情

瓦格納集團兵變落幕　普丁贊成員「愛國」：可前往白俄羅斯

湖人選不到詹皇大兒子？　ESPN估布朗尼明年第17順位前進老鷹

科技類股下挫　美國股市多收跌

唐鳳率團出訪以色列及比利時　我國部長級官員首度在以國公開演講

為何土樓蓋成圓形？當地人親談「百人同住」體驗：非常熱鬧

畫面曝！女童火鍋店撞翻熱鍋　家長怒控全額賠償遭拒

正妹玩蛇板「手比腳還忙」　搞笑姿勢笑翻網：百大DJ

國際熱門新聞

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

普里格津聲明　曝瓦格納即將消失

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練推「這顏色」最安全

普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

鄰座超好聊　她搭機險淪毒品走私犯

女學生想學漢語！教授建議「中國住2年」　秒遭拒

普里格津自覺過火！外媒曝瓦格納撤兵內幕

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

地表最速會計師100公尺跑9秒93

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

白俄總統接手普里格津　危及政治前途

15歲少年校外抽菸　被校長用皮帶抽打致死

普里格津：無意推翻普丁　兵變曝俄安全問題

19歲兒罹難　母親：他原本要破世界紀錄

更多熱門

相關新聞

普里格津自覺過火！外媒曝瓦格納撤兵內幕

普里格津自覺過火！外媒曝瓦格納撤兵內幕

瓦格納部隊24日晚間在距離莫斯科數百公里處，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）突然宣布停止進軍，並且結束行動。對此有外媒指出，普里格津可能發現自己做得太過火，但白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的一通電話，才讓他有了下台階，結束叛變行動。

普里格津聲明　曝瓦格納即將消失

普里格津聲明　曝瓦格納即將消失

普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

白俄總統接手普里格津　危及政治前途

白俄總統接手普里格津　危及政治前途

俄防長瓦格納叛變後首露面　視察駐烏軍營

俄防長瓦格納叛變後首露面　視察駐烏軍營

關鍵字：

俄羅斯傭兵瓦格納集團普里格津Yevgeny Prigozhin普丁

讀者迴響

熱門新聞

男激戰3小時射不了「沒遇過這種私密處」　最美博士解答

主播病逝「術後無法甦醒」！得年26歲

好市多雞肉捲下架！改1美食接力開賣

台中「送肉粽」！送煞時間、路線曝光　生人迴避

經紀人早勸「別給NONO電話」　朱海君曝他精明手段

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

寵物店員遭雙煞斷手...接不回搶命中

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

年輕人為啥不敢生　網點出3原因

東部最強炒飯不做了！業者揭原因

曾窮到糖水配飯！長大後4年買3房　親戚卻抓狂

22歲男大生「罹患糖尿病」！　醫一見本人秒懂原因

子宮頸癌悄上身！醫：有症狀恐已晚期

炎亞綸案　警揭影片角度將成定罪關鍵

更多

最夯影音

更多
竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙

竹北燒傷少年求救畫面曝　衣服炸爛皮膚脫落痛喊燙
星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

星展 X 永續英雄聯盟：茶籽堂 復育台灣的土地美好

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

白幼虎狂咬＋把牠當跳墊　超調皮行為令媽滿臉無奈

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

調皮爸裝怪叔叔探女兒班　她愣住：想說怎會有怪人

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

重生第19次變天才少女！　申惠善直進「跟我交往」嚇壞安普賢

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面