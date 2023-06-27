普里格津：無意推翻普丁　兵變暴露俄國嚴重安全問題

▲普里格津堅稱並沒有想推翻普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天說，瓦格納24日行軍逼近首都莫斯科的兵變，暴露出俄國有很嚴重的安全問題，同時堅稱他不想推翻俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕兩天後，普里格津（Yevgeny Prigozhin）終於打破沉默透過語音訊息發聲。

他聲稱，瓦格納集團「堅決反對2023年7月1日解散瓦格納並把集團納編到俄國國防部的決定」。

普里格津沒有透露他目前的所在地。據傳白俄羅斯居中斡旋促成結束瓦格納兵變的協議後，普里格津將前往白俄。

普里格津說道，他發動兵變目的在於挽救處境艱難的瓦格納集團，並期望把在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下「巨大錯誤」的俄國軍事領袖繩之以法。

他還說：「我們決定掉頭離去是基於兩項重要因素，首先我們不想讓俄國人濺血，再者是我們表達抗議，而非尋求推翻俄國政府。」

普里格津提到，瓦格納武裝戰士快速行軍經過俄羅斯南部地區的兵變，暴露出嚴重的安全問題。

普里格津表示，瓦格納車隊在距離莫斯科200公里的地方停下來，且曾「封鎖所有軍事基礎設施」，包括瓦格納沿途行經的空軍基地。

他指出：「在俄國城鎮，平民拿著俄羅斯國旗和瓦格納的標誌迎接我們。當我們經過時，他們都很高興。」

普里格津還證實，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）提供方法讓瓦格納可以繼續運作下去，因此結束了這場兵變。