普里格津自覺太過火！　外媒曝「瓦格納撤兵」與一通電話有關

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）可能發現自己做得太過火，於是突然改變計畫。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

瓦格納部隊24日晚間在距離莫斯科數百公里時，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）突然宣布停止進軍，並且結束行動。對此有外媒指出，普里格津可能發現自己做得太過火，但白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的一通電話，才讓他有了下台階，結束叛變行動。

根據總部位於拉脫維亞的俄、英雙語獨立媒體網站Meduza報導，消息人士指出，在24日中午普里格津嘗試與克里姆林宮聯繫，甚至試圖與打電話給普丁，但是普丁直接拒絕通話。

▲消息人士透露，普里格津雖然一直試圖聯絡，但是普丁拒絕通話。（圖／路透）



消息人士指出，這時普里格津意識到，自己可能做得太過火，那時候瓦格納部隊已朝奧卡河（Oka River）前進，即將面對國家近衛軍（National Guard of Russia）所設下的第一道防線。

消息人士認為，此時克里姆林宮很可能意識到，普里格津的計劃有變，然後決定避免與瓦格納發生「流血衝突」。

消息人士透露，普里格津與莫斯科當局的第一輪談判，出席人員包括普丁幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino）、聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、俄羅斯駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）、白俄羅斯總統盧卡申科等出席，然而普里格津堅持與俄羅斯高層談判，但是普丁拒絕與普里格津對話。

▲ 白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）認為從中斡旋對自身有利，樂於成為「讓俄羅斯免於流血內戰的救世主」。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士稱，普里格津需要一個可信賴的「第三方」製造一個下台階，這就是盧卡申科的作用，盧卡申科也認為從中斡旋對自身有利，所以就樂於成為「讓俄羅斯免於流血內戰的救世主」。

消息人士認為，普里格津是這次兵變事件中的最大輸家，不僅遭俄羅斯流放，也無法獲得普丁的原諒，普里格津未來在俄羅斯的資源與影響力，也將大不如前。

消息人士還透露，俄羅斯國防部可能會進行人事異動，但可能是基於當局內部因素，而不是普里格津的要求。