女學生想學漢語！教授建議「中國住2年」　秒遭拒：那不是法治國家

▲大學教授張平分享與女學生的對話。（圖／翻攝自張平推特）

記者許凱彰／綜合報導

中國學者張平在以色列特拉維夫大學東亞學系擔任終身教授，他在自己的推特上提到與女學生的對話，一名畢業班的女學生，對學習漢語非常有熱情，因為屆臨畢業，問到「怎麼繼續學漢語」，張平對此建議「可以去中國住2年」，沒想到女學生很快地回答不要去，原因是「怕中國不安全」。

聞知女學生因怕中國不安全而不想去後，張平接著表示原以為是治安，或是疫情的問題，結果得到的回答竟是「因為中國不是法治國家，政府可以整任何一個看不順眼的人，誰都不安全，她不要冒這個險，因為出了事沒人能幫她。」

▲以色列首位華裔教授張平。（圖／翻攝自張平微博）

張平指出，在疫情前沒有學生說過對中國的觀感異常以及恐懼，甚至說從以色列到中國留學旅行工作都是很時尚的事情。他還表示， 「最大的變化不是脫鉤，不是去風險，不是台海，而是有關中國的敘事徹底變了。過去他們也認為中國是一個獨裁國家，但通常相信這種獨裁在個人層面上沒有什麼影響。」

針對學生的回覆，張平說，這是中國面臨的真正的問題，而這問題不是靠「講中國故事」能改變過來的，靠「戰狼精神」則只會弄得越來越糟。