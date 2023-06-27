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「地表最速會計師」100公尺跑9秒93　練4年登英國國家紀錄第4名

▲▼地表最速會計師阿默-達德茲（Eugene Amo-Dadzie）跑出100公尺9秒93的成績。（圖／達志影像／美聯社）

▲地表最速會計師阿默-達德茲（Eugene Amo-Dadzie）跑出100公尺9秒93的成績。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

奧地利格拉茨（Graz）在16日所舉行的一場田徑賽事，一位本業為會計師的英國選手阿默-達德茲（Eugene Amo-Dadzie）在100公尺項目跑出9秒93的成績，因此被譽為是「地表最速會計師」，而且他從4年前才接受正規田徑訓練，就成為英國國家紀錄第4名的選手。

根據《路透社》報導，阿默-達德茲今年30歲，是一位全職會計師，4年前才開始接受正規訓練，並且參加田徑比賽，跑出9秒93的成績不僅讓他登上英國國家紀錄第4名，也是今年歐洲最速百米跑者。

阿默-達德茲形容當天比賽的感覺，「我反應非常迅速，開跑就很順利，隨後進入正確的跑步姿勢，感覺自己就像在飛行一樣。」

阿默-達德茲說，「看到9秒開頭的成績，我簡直瘋了！能跑出這樣的成績，人生可能就此一次，今天是我人生最美好的一天。」

▲▼地表最速會計師阿默-達德茲（Eugene Amo-Dadzie）跑出100公尺9秒93的成績。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿默-達德茲（Eugene Amo-Dadzie）還是認為，自己是會計師，只是碰巧在田徑領域中活躍。（圖／達志影像／美聯社）

阿默-達德茲過去就在業餘足球俱樂部上，就展現他的短跑天分，後來因為有朋友鼓勵他轉戰100公尺短跑，於是從2019年起，加入田徑俱樂部開始接受正規的訓練。

儘管比其他的選手更晚起步，接受正規田徑訓練，但阿默-達德茲認為，「我覺得，我在正確的時間加入了這項運動。」

阿默-達德茲說，「因為我所擁有的心態，能夠以更明智的方式面對這件事情，我非常享受擁有一個不同的故事。」

阿默-達德茲強調，「我仍然認為自己是一個會計師，只是碰巧在田徑領域中活躍。」

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