　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

▲▼普丁在俄羅斯莫斯科發表緊急電視講話。（圖／路透）

▲普丁在俄羅斯莫斯科發表緊急電視講話。（圖／路透）

中央社

俄羅斯總統普丁今天透過克里姆林宮官方網站，發表瓦格納集團兵變落幕以來的首次聲明，向工業論壇參與者表達祝賀之意。瓦格納集團則稱總部仍「正常運作」。

路透社報導，目前尚不清楚普丁（Vladimir Putin）的談話是在何時何地錄製。

普丁24日向全國人民發表演說，譴責傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在「背後捅刀」，並矢言將鎮壓兵變。

他並未針對24日晚間宣布的撤軍協議發表公開評論。該協議允許瓦格納戰士返回基地，並允許該組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）前往白俄羅斯，以化解危機並避免可能的流血事件。

▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

另據法新社報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天與普丁通話，並在兵變流產後表達對普丁的「全力支持」。

克里姆林宮表示，「關於6月24日的事件，伊朗總統已表達對俄羅斯領導階層的全力支持」。

普丁也接到卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）的電話，後者也向他表達支持。

另一方面，瓦格納集團位於聖彼得堡的總部辦公室今天宣布，兵變之後，該辦公室仍在「正常運作」。

該辦公室透過聲明表示，「儘管發生了這些事件，本中心仍根據俄羅斯聯邦法律，依正常模式持續運作。」

聲明稱瓦格納是「為俄羅斯的未來而努力」，並感謝其支持者。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天接受俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）訪問時也說，瓦格納傭兵會繼續在馬利和中非共和國活動。

拉夫羅夫表示，瓦格納成員「以教官身分在那邊工作，這類工作當然會繼續下去」，兵變不會影響俄羅斯與「夥伴和友人」的關係。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
兵變落幕後　普丁首發聲明！瓦格納：總部正常運作
好市多雞肉捲下架！　改1美食接力開賣
快訊／陳彥婷流產　忍不住淚崩
「6大新制」7月上路！　內政部公布
病患要求摸下體！北榮爆性騷　院長要查了
王鴻薇檢舉招名威「不適任」　中原大學回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

婁峻碩指控媒體「這一定要播XD」　被問炎亞綸...他怕：有沒有講錯什麼

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

蔡沐妍出國「線上辦錯簽證」！　3000塊噴飛：賠錢貨就是這樣

Motorola經典摺疊機razr 40系列亮相　市面最大3.6吋外螢幕超吸睛

柯瑞直言勇士得分手段不夠多　柯爾曝「保羅使用方式」

兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

超萌大白鵝逛大街！留一根羽毛消失　民笑稱：被抓去當燒鵝？　

防磚民調 防了什麼磚？國民黨勿再重蹈覆轍低估選民

連線／從上海孤兒→好萊塢女星　《元素方城市》莉亞李維斯逆襲人生

好市多雞肉捲下架！改「消失10年美食」接力登場　會員讚：料很多

陳彥婷拚二胎流產　「做完檢查就出血」淚崩：好不容易驗到兩條線

Hyundai「IONIQ 5 N」紐柏林完成測試！時速250km、有3種聲浪模擬

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練推「這顏色」最安全

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

客機引擎吃人　地勤被吸入慘死

2023全球最宜居10大城市出爐！　亞洲僅1城市入榜

擺爛！老師工作24年「請假20年」

福島核廢水排入海洋　6/28最終檢查

瓦格納傭兵射下俄軍機！　墜機殘骸曝光

爸爸在家暴斃！身障兒伴屍3天「火燒遺體」

搭Uber以為被綁架　女槍殺司機

大曲線女孩控航空公司歧視胖子　要求飛機拓寬走道

普里格津、普丁行蹤成謎　叛亂後神隱24hrs

歹徒劫財完加她FB狂約：妳太漂亮

更多熱門

相關新聞

白俄總統接手普里格津　危及政治前途

白俄總統接手普里格津　危及政治前途

白俄羅斯總統魯卡申柯24日居中協調協議，化解了俄羅斯內戰威脅，為自己贏得宣傳勝利。但觀察家說，白俄羅斯因此得接待瓦格納傭兵集團首腦普里格津，恐令魯卡申柯後悔一輩子。

俄媒：克宮仍未撤銷普里格津刑事指控

俄媒：克宮仍未撤銷普里格津刑事指控

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」

瓦格納一日兵變　陸：支持俄維護國家穩定

瓦格納一日兵變　陸：支持俄維護國家穩定

莫斯科結束「緊急反恐措施」

莫斯科結束「緊急反恐措施」

關鍵字：

白俄羅斯普丁Vladimir Putin魯卡申柯Alexander Lukashenko瓦格納Wagner普里格津Yevgeny Prigozhin

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

主播病逝「術後無法甦醒」！得年26歲

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

男激戰3小時射不了「沒遇過這種私密處」　最美博士解答

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

41歲許維恩生了！　剖腹產迎接愛女「忒忒」激似王家梁

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面