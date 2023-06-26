　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

▲▼布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

中央社台北26日電

華爾街日報報導，美國國務卿布林肯近期與中國高層官員會談，台灣大選成重要議題，北京認為賴清德是「台獨」陣營的一員，詢問美國是否將民進黨視為朋友，布林肯則重申美國不干預。

華爾街日報今天以「中國試圖就即將舉行的台灣大選爭取美國的合作」為標題報導，引述知情人士透露，布林肯（Antony Blinken）最近訪問中國期間與中國高級官員的會談中，台灣即將舉行的總統選舉是個重要議題。

報導指出，北京方面試圖了解華盛頓方面對台灣選舉的興趣，並向布林肯表達了他們對民進黨總統候選人的擔憂。中國官員暗示，台灣副總統賴清德的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害美中關係。北京方面認為賴清德是「台獨」陣營的一員。

知情人士說，在上週的會晤中，中國官員問布林肯，對於明年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益，美國人是否將民進黨視為朋友。布林肯則重申了美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

這些知情人士透露，中方關於台灣問題的提問是布林肯兩天中國之行中一個主要的討論點。這凸顯出台灣在多大程度上處於美中緊張關係的中心。

目前，華盛頓和北京方面正在試圖穩定美中關係。兩國因人權問題、全球影響力競爭、中國在烏克蘭戰爭期間與俄羅斯的緊密合作關係、美國的技術管控以及台灣問題而產生分歧，從而陷入緊張關係。

報導表示，中國官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到了2003年時任美國總統小布希（George W. Bush）如何向另一位台灣總統兼民進黨領導人陳水扁發出警告，指陳水扁的政策當時威脅到台海現狀。

「在白宮的總統辦公室裡，當時的中國總理溫家寶坐在小布希旁邊，小布希直截了當地告誡台灣政府不要激起支持台灣獨立的情緒。」

中國外交部和美國國務院目前未回應華爾街日報的置評請求。

民進黨主席暨總統參選人賴清德5月16日晚間應邀出席政治大學學生會與學生議會舉辦的「青年與主席有約」活動，回答「務實的台獨主義者」的主張時表示，務實台獨簡單來說，就是主張「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，務實的工作就是要守護主權、維護民主憲政體制、反對中國的侵略。

賴清德表示，他講的所謂台獨，基本上是指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，而不是外界所宣稱的要宣布台灣獨立；他認為，目前兩岸情勢變化責任不在台灣，其實是在中國。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵
別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險　推這顏色最安全
「斑馬線有人全停讓」喊卡！　重議回歸3公尺
獨／男網紅爆知名攝影師「假身分誘導拍裸照」！鹹濕對話曝光
蔡徐坤被控讓大9歲女生墮胎！　狗仔預告「還有別人」
經紀人早勸「別給NONO電話」　朱海君曝他精明手段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

新家裝修飄惡臭！他一進儲藏室驚見腐爛男屍　手腳被綁已斃命3天

15歲少年抽菸被抓！校長逼他「脫光衣服」　再用皮帶抽打致死

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

新家裝修飄惡臭！他一進儲藏室驚見腐爛男屍　手腳被綁已斃命3天

15歲少年抽菸被抓！校長逼他「脫光衣服」　再用皮帶抽打致死

耀樂媽喊告炎亞綸3罪名　律師揪「身份關鍵」：效果差很多就是了

舒治偉開了兩次刀轉任捕手　追隨雙胞胎哥哥舒治浩拼職棒

耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

9座金曲得主「脫口1句話」！　狂摃龜金曲獎哀嚎：被懲罰了

《粽邪3：鬼門開》預告太邪門慘遭下架！　百萬流量一夜歸零

新北八里兒童親子藝術季　7／1起連3周歡樂溫馨時光

「斑馬線上有人全停」確定喊卡　交通部拍板：維持現行3公尺標準

旅日遇到村田修一恩師　楊笑虎被「罵醒」盼闖職棒回報

這樣吃健康不發胖！營養師傳授「外食族懶人包」一次看

台南大雷雨台電設備遭雷擊　新化1225戶停電搶修

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

客機引擎吃人　地勤被吸入慘死

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

2023全球最宜居10大城市出爐！　亞洲僅1城市入榜

擺爛！老師工作24年「請假20年」

福島核廢水排入海洋　6/28最終檢查

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練推「這顏色」最安全

瓦格納傭兵射下俄軍機！　墜機殘骸曝光

大曲線女孩控航空公司歧視胖子　要求飛機拓寬走道

搭Uber以為被綁架　女槍殺司機

爸爸在家暴斃！身障兒伴屍3天「火燒遺體」

外籍男山手線亮刀害2傷！落網喊：我是廚師

歹徒劫財完加她FB狂約：妳太漂亮

更多熱門

相關新聞

歹徒劫財完加她FB狂約：妳太漂亮

歹徒劫財完加她FB狂約：妳太漂亮

美國印地安納州一名女子外出收信時，在家門口遭到持槍搶劫，還被逼迫互加臉書好友。令人驚訝的是，歹徒離開後，竟然傳訊息邀她出來約會，「該死，妳太漂亮了，不能被搶劫」，甚至承諾會還錢。

搭Uber以為被綁架　女槍殺司機

搭Uber以為被綁架　女槍殺司機

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

美民調：56％美國人支持加強台灣軍事部署

美民調：56％美國人支持加強台灣軍事部署

瓜地馬拉總統大選恐將進入第2輪

瓜地馬拉總統大選恐將進入第2輪

關鍵字：

布林肯美中美中台台海台灣大選北美要聞WSJ華爾街日報

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

曾窮到糖水配飯！長大後4年買3房　親戚卻抓狂

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面