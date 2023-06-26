15歲少年抽菸被抓！校長逼他「脫光衣服」　再用皮帶抽打致死

▲印度一名少年因偷抽菸被校長抓到，結果被用皮帶毆打致死。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名15歲少年日前在校外偷偷抽菸時，被寄宿學校的校長撞見，而校長將他帶回學校後，居然找來另外一名老師將少年全身衣服脫光，再用皮帶將他活活打死。

根據印度時報、NDTV報導，來自印度比哈爾邦（Bihar）的15歲少年庫瑪爾（Bajrangi Kumar）24日中午在校外偷抽菸，結果被寄宿學校的校長亞達夫（Vijay Kumar Yadav）撞見，他立刻將少年帶回學校，並找來另一名老師將庫瑪爾的衣服脫光，接著用皮帶開始抽打他。

庫瑪爾的母親表示，兒子在一陣痛毆之後昏倒，亞達夫就他送到當地一間診所，後來因為傷勢太嚴重而轉院，但當天晚上仍宣告不治，「他的手臂、脖子都受了重傷，就連下體也都被打到一直流血。」

據了解，亞達夫第一時間告訴庫瑪爾的家人，庫瑪爾是害怕自己抽菸的是被家人發現才服毒自盡，並非被他打死。

目前庫瑪爾的屍體已交給法醫進行解剖調查，而警方獲報後也立刻前往寄宿學校逮人，但亞達夫和施暴老師早已離開，目前尚未找到人。

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