19歲富商兒命喪泰坦號　母親：他帶著魔術方塊原本要破世界紀錄

▲英籍巴基斯坦裔富商達武德與他19歲的兒子蘇里曼。（組圖／CFP、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」失聯後尋獲殘骸，推測內部5人已因內爆全數罹難。當中最年輕的死者是19歲來自巴基斯坦的蘇里曼（Suleman Dawood），他的母親受訪時透露，其實兒子很想參加這趟旅程，計畫要在深海破解魔術方塊打破金氏世界紀錄。

綜合BBC等報導，蘇里曼先前傳出很猶豫是否登上泰坦號的消息，甚至有些畏懼，但因為父親達武德（Shahzada Dawood）一直對鐵達尼號很感興趣，為了在父親節給爸爸一個禮物，決定陪著爸爸登上泰坦號。不過蘇里曼母親克里絲汀（Christine Dawood）透露，其實蘇里曼是真的想參加這次的行程，曾提及「要在3700公尺深的鐵達尼號破解魔術方塊」，且已經申請金氏世界紀錄，要在深海中破解魔術方塊，達武德還帶著相機要把這一刻記錄下來。

▼蘇里曼非常喜歡魔術方塊，會隨身攜帶。

就在父親節這天，父子倆與克里絲汀、17歲女兒阿莉娜（Alina）一起登上泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince），在蘇里曼與達武德上泰坦號之前，一家人擁抱說笑。其實這趟行程原本是克里絲汀和丈夫參加，但原定行程因新冠疫情取消，最後她選擇退出，讓兒子參加，卻沒想到接下來會發生憾事。

克里絲汀指出，當得知泰坦號失聯的消息時，還不清楚這代表什麼意思，但在這之後情況變得越來越糟。搜救行動進行期間，她與女兒就在極地王子號上，但隨著第96個小時過去，她失去希望，並傳訊息告知其他親人已經準備好迎接最壞的狀況。

克里絲汀表示，她與女兒會努力學著玩魔術方塊，以此紀念蘇里曼，而她也打算接續丈夫的事業，「我想念他們，真的、真的很想他們。」

▼搭乘泰坦號的5人由左至右為達武德、蘇里曼、法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、海洋之門探險公司執行長拉許（Stockton Rush）與英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）。（圖／CFP）